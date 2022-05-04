Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна Тимку

Бабак Тимко / mod.mil. rus, скріншот

У Харкові окупанти взяли в полон бабака, які мешкали на біостанції національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади.

Саме ця громада опинилися під російською окупацією.

Як розповів Суспільному завідувач лабораторії екології Харківського національного університету ім. Каразіна Володимир Грубник, окупанти захопили в полон і знаменитого "народного метеоролога" бабака Тимку.

"Бабаки наші зараз в окупації всі. Нестеровка з першого дня війни там у нас вийшла повна окупація", - повідомив Грубник.

За його словами, востаннє отримував інформацію про стан тварин минулого тижня.

З'ясувалося, що всі тварини живі, їх як можуть, забезпечують їжею.

Відомий бабак Тимко також опинився в полоні російських військових. З ним ще знаходяться від 36 до 38 звірків.

"Там є певні проблеми. Багато людей виїхали і кинули своїх собак. Собаки зібралися в зграї і поводяться крутіше, ніж вовки. Минулого тижня дивом відбили бабаків, які живуть в клітках, від собак, які зібралися в зграю. Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще дві собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися до звіра і зжерти його", - розповів Грубник.

Тварини просто не виживуть в полі, тому їх не випускають з клітин.

"Випуск бабака з клітки на свободу - це складний процес. У нас зараз, незважаючи на те, що бабак - це червонокнижний вид, у нас катастрофічно в Україні зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних для себе умовах, ділянок, де вони можуть жити", - повідомив Грубник.

Бабак Тимко III змінив два роки тому на посаді свого попередника і батька – Тимку II, який передбачав погоду протягом 7 років, після чого відправився на пенсію.

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Війна в Україні 2022

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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