Росіяни вгатили "Смерчами" по Костянтинівці: загинула дитина, багато потерпілих

Загарбники відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивало багато людей.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-vlupili-smerchami-po-konstantinovke-pogib-rebenok-mnogo-postradavshih-10488079.html Посилання скопійоване

Росіяни вгатили "Смерчами" по Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, topwar.ru

Російські окупаційні війська у понеділок, 24 липня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинула дитина, ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Близько 19-ї години росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили з РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - написав Кириленко.

Як зазначив глава області, щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Серед поранених – четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина потрапила до лікарні у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі не змогли врятувати життя дитині.

відео дня

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що загиблим виявився 10-річний хлопчик.

"Зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років: троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані", - повідомила прокуратура у Telegram-каналі.

Окрім того, отримали тілесні ушкодження ще троє осіб: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Постраждали люди.

Загалом окупанти випустили по Одесі 19 ракет. Силам ППО вдалося збити 9.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії за масовий удар по Одесі відповіддю. За його словами, немає жодного виправдання злочинам Москви, а зло має бути покаране.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу. За словами військового, удар у відповідь буде завдано по окупантам РФ у Криму. Це особливо вигідно ЗСУ, оскільки саме на півострові створено хаб для військ загарбників, які ведуть бої з Україною на запорізькому та східному фронті.

Вас може зацікавити: