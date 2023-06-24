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ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

Аліна Дембіцька
24 червня 2023, 15:48 оновлено 24 червня, 15:48
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Українські штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для російських окупантів, зазначив Валерій Шершень.
ВСУ
ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком / Колаж: Головред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Збройні сили України заволоділи кількома позиціями під Красногорівкою на Донеччині, які країна-агресорка Росія утримувала з 2014 року. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це вже так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком", - розповів Шершень.

За його словами, ця новина "запізнилася на тиждень, тут зрозумілі певні тактичні міркування".

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"Наші штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій. Щоденно штурми тут, важкі обстріли. Але все марно", - додав речник.

Він також зазначив, що на Таврійському напрямку українські війська та ударні підрозділи продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках. Є просування вперед. За минулу добу на цьому напрямку було знищено 104 окупанти, 202 поранено та двох взято у полон, знищено було 34 одиниці озброєння та військової техніки.

Окрім того, російські окупанти намагалися провести наступальні операції на околицях Авдіївки та Мар'їнки, але отримали відсіч та відійшли.

"Закріплюємось, розміновуємось. Успіхи відчутні. Утім, про результати розповідати ще зарано. Миттєво і відразу їх не буде. Бо шукаємо варіанти ефективного продовження наступальних дій", - резюмував Шершень.

Контрнаступ ЗСУ – що відомо

Нещодавно в Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ВСУ в результаті доб'ються успіху.

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