По машині російського командира та його заступника 'прилетіло' дроном: подробиці

ЗСУ змогли влучити по військових "шишках" дешевим дроном-камікадзе.

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РФ зазнає великих втрат / Колаж Главреда. Фото: poteru.net, УНІАН

У Глушківському районі Курської області ліквідували командира 234-го гвардійського десантно-штурмового полку (в/ч 74268) Олександра Куріна. Також "прилетіло" по його заступнику.

Ліквідацію в Мережі підтвердили російські військові пабліки. Хоча у відкритих джерелах стверджується, що Курін загинув на війні проти України ще в липні 2024 року.

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Зазначається, що дрон-камікадзе влучив по автомобілю Куріна наприкінці серпня.

"Унаслідок удару помер заступник командира полку Михайлов Юрій. Курін дивом вижив", - ідеться в повідомленні.

Потім інформацію уточнили - Курін теж "задвохсотився".

Російські втрати протягом доби / Інфографіка Главреда

Російські та українські втрати - останні новини

Росія і Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових, пише WSJ. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже тільки під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб.

Україна і Росія майже не розкривають даних про свої втрати у війні. Востаннє Москва офіційно повідомляла про кількість загиблих у вересні 2022 року - це було 5 937 осіб. Україна дала свою офіційну оцінку в лютому 2024 року - 31 тисяча загиблих.

На думку майора запасу Збройних сил України Олексія Гетьмана, ЗСУ потрібно буде відступати в разі, коли росіяни зосередять там велику кількість своїх сил і коли складеться небезпечна для них ситуація, коли загрожуватимуть великі втрати.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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