По машині російського командира та його заступника 'прилетіло' дроном: подробиці

У Глушківському районі Курської області ліквідували командира 234-го гвардійського десантно-штурмового полку (в/ч 74268) Олександра Куріна. Також "прилетіло" по його заступнику.
Ліквідацію в Мережі підтвердили російські військові пабліки. Хоча у відкритих джерелах стверджується, що Курін загинув на війні проти України ще в липні 2024 року.
Зазначається, що дрон-камікадзе влучив по автомобілю Куріна наприкінці серпня.
"Унаслідок удару помер заступник командира полку Михайлов Юрій. Курін дивом вижив", - ідеться в повідомленні.
Потім інформацію уточнили - Курін теж "задвохсотився".
Російські та українські втрати - останні новини
Росія і Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових, пише WSJ. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже тільки під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб.
Україна і Росія майже не розкривають даних про свої втрати у війні. Востаннє Москва офіційно повідомляла про кількість загиблих у вересні 2022 року - це було 5 937 осіб. Україна дала свою офіційну оцінку в лютому 2024 року - 31 тисяча загиблих.
На думку майора запасу Збройних сил України Олексія Гетьмана, ЗСУ потрібно буде відступати в разі, коли росіяни зосередять там велику кількість своїх сил і коли складеться небезпечна для них ситуація, коли загрожуватимуть великі втрати.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
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