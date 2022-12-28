Росіяни вбили відомого українського тренера-реабілітолога

Олег Тимченко багато років співпрацював із гравцями та персоналом київського "Динамо".

Під Бахмутом загинув український тренер-реабілітолог Олег Тимченко / Facebook Олега Тимченка

У кривавій боротьбі з російськими загарбниками 20 грудня загинув відомий спортивний реабілітолог Олег Тимченко. Герой захищав нашу країну на Бахмутському напрямку. Про це повідомила пресслужба київського "Динамо" в Instagram.

Зазначається, що Олег багато років співпрацював із гравцями та персоналом київського "Динамо". Він був справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", - йдеться в повідомленні футбольного клубу.

У загиблого захисника залишилася дружина та доньки.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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