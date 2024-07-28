РФ втратить домінування: коли зміниться ситуація на фронті - The Telegraph

Україна вже змогла зменшити перевагу РФ на полі бою. Ситуація продовжить покращуватись.

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РФ втратить своє домінування на фронті до зими / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Літній російський наступ, на який окупанти покладали надії, провалюється. Росія взагалі втратить своє домінування на полі бою вже до зими. Про це повідомляє The Telegraph.

РФ намагалася скористатися ситуацією, коли Україна була у вразливому стані. Критична ситуація тоді була через нестачу людей, снарядів та підготовлених оборонних позицій.

"Зазначені цифри є секретними, але джерела, обізнані з цим питанням, сказали, що за місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше. У найближчі місяці вони масово почнуть потрапляти на фронт", - йдеться у повідомленні. відео дня

Ситуація почала покращуватись і після схвалення Конгресом США пакета військової допомоги. Це дало змогу зменшити перевагу РФ у боєприпасах.

"Все це означає, що домінування Росії на полі бою, швидше за все, буде зруйновано зимою. А у Москви свої головні болі. У Росії не закінчується бронетехніка, але її запаси скорочуються", - зазначає видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох сторін поки в окупантів невдалі.

Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині. Армія РФ змогла просунутись в районі чотирьох населених пунктів на Донеччині. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було утримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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