Росіяни з північнокорейцями третю добу штурмують позиції на Курщині - Сирський

Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, зазначив Сирський.

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Сирський: ворог проводить штурми в Курській області / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що говорив Сирський:

Ворог проводить інтенсивні наступальні дії в Курській області

Агресор продовжує обстріли в Сумській та Чернігівській областях

Російські військові разом із солдатами з Північної Кореї третю добу поспіль проводять інтенсивні наступальні дії в Курській області. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав під час відеозвернення до учасників засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад, що відбувалося у Львові.

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Ворог активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам і офіцерам", - сказав Сирський. відео дня Головнокомандувач додав, що в цих умовах усе українське суспільство має згуртуватися навколо підтримки ЗСУ.

Крім того, за його словами, на півночі України агресор продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, здійснює збройні провокації, веде диверсійно-розвідувальну діяльність.

Армія КНДР, Північна Корея, Інфографіка / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - останні новини

Як писав Главред, у ЦПД пояснили, чому війська КНДР дивно реагують на українські дрони. Річ у тім, що армія РФ погано поінформувала північнокорейських військових.

Водночас у Forbes назвали втрати корпусу КНДР на Курщині. За даними видання, на минулих вихідних під час штурмів корпус Північної Кореї міг втратити кожного 25-го солдата.

Зі свого боку у США попередили про можливу ескалацію. Перетин військових КНДР кордону з Україною закінчиться явно не позитивним сценарієм.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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