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Кидають в бій без бронетехніки: в ЦПД розповіли, як РФ знищує війська КНДР

Анна Косик
16 грудня 2024, 14:11
1378
Тактика російських командирів щодо військових КНДР подібна до тої, яку вони застосовують для військ РФ.
Солдат КНДР, армия рф
Штурми на Курщині обходяться військовим КНДР значними втратами / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Що сказав Коваленко:

  • РФ кидає війська КНДР на "м'ясні штурми"
  • Північнокорейські війська втрачають багато живої сили
  • Командування намагається приховати провали військ КНДР

Війська країни-агресора Росії кидають в бій військовослужбовців із КНДР без будь-якої підтримки броньованої техніки. Про це розповів керівниц ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Згідно з його повідомленням у Telegram, тактика ворога полягає в тому, що північнокорейські військові накопичують свої сили у посадках, після чого їх женуть на штурм.

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Але при цьому атакувати українські позиції їх змушують у вузьких ділянках і з кількох напрямків одночасно. Через це війська КНДР зазнають значних втрат.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Натомість, російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових кндр, і роблять все, аби розповідати про їх "вдалі дії", приховуючи втрати", - додав він.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти намагаються відбити свої позиції на Курському напрямку, застосовуючи елітні підрозділи. Росіяни намагаються вибити Збройні Сили України із займаних позицій.

Раніше також Андрій Коваленко закликав українців не поспішати з висновками щодо участі північнокорейських військ у штурмах на боці окупантів в Курській області.

А в ГУР, як писав Главред, повідомили, що північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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