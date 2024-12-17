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Військові КНДР дивно реагують на українські дрони: в ЦПД пояснили причину

Маріна Фурман
17 грудня 2024, 14:31
954
На Курщині евакуація тіл загиблих солдатів Північної Кореї налагоджена краще, ніж евакуація загиблих чи поранених росіян.
ВСУ, КНДР
У ЦПД розповіли про ситуацію на Курщині / Колаж: Главред, фото 31 окрема механізована бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Росіяни намагаються приховати втрати солдатів КНДР на полі бою
  • Армія РФ погано проінформувала північнокорейських військових щодо використання безпілотників на фронті

Країна-агресорка Росія намагається оперативно вивозити з поля бою тіла загиблих північнокорейських солдатів, яких відправили на війну проти України. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, евакуація тіл загиблих солдатів Північної Кореї налагоджена краще, ніж евакуація загиблих чи поранених росіян.

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"Бажання приховати невдачі КНДРівців грає свою роль", — підкреслив Коваленко.

Крім того, керівник ЦПД зауважив, що в Курській області Росії військовослужбовці КНДР демонструють "досить незвичайну" реакцію на дрони.

"У загиблих КНДРівців перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БПЛА, що може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті", — підкреслив Коваленко.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Forbes, командування армії РФ вперше кинуло в бій солдатів корпусу КНДР у Курській області. Згідно з даними видання, корпус КНДР, який складався орієнтовно з 12 тис. осіб, міг втратити в боях під Плеховим 4% складу. Ймовірно, йдеться про 480 осіб. Скільки було поранено, а скільки - ліквідовано, не уточнюється.

Нещодавно генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України, однак наразі російський диктатор ще не прийняв остаточного рішення з цього питання.

При цьому речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що рішення країни-агресора Росії та Північної Кореї залучати військових КНДР для участі у бойових діях безпосередньо на території України буде розцінюватися Штатами, як посилення ескалації. Він також додав, що північнокорейські військові зараз є законними цілями ЗСУ на Курщині й, відповідно, у випадку ескалації будуть законними цілями на території України.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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