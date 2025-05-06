Росіяни просунулися у двох областях: у DeepState назвали напрямки

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- Ворог домігся певного успіху в Харківській і Луганській областях
Війська країни-агресора РФ за останню добу зуміли просунутися на двох напрямках фронту.
Ворог домігся певного успіху в Харківській і Луганській областях, ідеться в повідомленні ресурсу DeepState.
Зазначається, що окупанти просунулися в районі населеного пункту Кам'янка Дворічанської селищної громади Куп'янського району, а також недалеко від Білогорівки Лисичанської міської громади Сєвєродонецького району.
"Карту оновлено. Ворог просунувся біля Кам'янки (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області) та Білогорівки (селище в Україні, у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області)", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.
Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.
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