Росіяни відтягли війська та не можуть прорвати оборону ЗСУ - Олег Жданов

Росіяни вже видихалися для наступу - Жданов / УНІАН, Главред

Росіяни вже видихалися для того, аби знову йти у наступ - вже другий тиждень поспіль ворожі війська не мають успіху, повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДом.

"Їхній наступ вже другий тиждень не має успіху. Ми тримаємо оборону. Так, нам дуже важко, ми несемо втрати, але ми тримаємо оборону. Вони не можуть виконати політичне завдання щодо захоплення Донецької області", – говорить Жданов.

За його словами, погрози РФ щодо Запорізької АЕС можуть бути відповіддю на український контрнаступ на півдні. Експерт зазначив, що провокації на ЗАЕС – останній аргумент Росії, адже інших аргументів у неї фактично не залишилося.

За даними Жданова, загарбники знімали війська з Донецького напрямку і перевели на Запорізький, бо із Запорізького окупаційні війська перейшли на Південнобузький напрямок.

"Зараз вони відтягли війська. Вони шукають будь-які способи, попри гуманність і здоровий глузд, аби отримати запобіжник, щоб Україна не наступала", – підсумував експерт.

Обстріли окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10"прильотів". Снаряди потрапили в районі комендатури станції-поруч з ділянкою зварювання і сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалася пожежа-загорілася трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна розповіла журналістам головреда, що якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, забруднення дійде до Полтави.

Військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, це може мати ефект "брудної бомби". Після вибуху може статися величезний викид радіоактивних речовин. Це загрожує наслідками, як після Чорнобильської катастрофи.

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