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Яку територію України затопить у разі підриву Каховської ГЕС: з'явилася карта

23 жовтня 2022, 18:21

Через підрив дамби може затопити значну частину Херсонської області і сотні тисяч людей постраждають.

Каховська ГЕС
Каховська ГЕС / t.me/BILD_Russian, скріншот

Якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану дамбу Каховської ГЕС, то понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення.

За даними карти німецької газети Bild, через підрив дамби може затопити значну частину Херсонської області і сотні тисяч людей постраждають.

"Мінування дамби в якості зброї війни - це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, - це метод, який "Ісламська держава" вже використовувала на Євфраті", - наводить Bild слова лідера німецької партії "зелених" Оміда Нуріпура.

Карта можливого затоплення

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що в України є інформація, згідно з якою Росія може спробувати підірвати дамбу Каховської ГЕС та її агрегати. За його словами, окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення опиняться 80 населених пунктів, у тому числі і Херсон.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - підкреслив глава держави.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що можливий підрив Росією Каховської ГЕС суперечить принципу військової реальності.

Як вважає Селезньов, при подібному сценарії буде зруйнована логістика ворога на Правобережжі Херсонщини. Швидше за все, ситуація свідчить про спробу окупантів РФ примусити Україну до мирного "діалогу" на вигідних для себе умовах.

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війна в Україні Каховка ГЭС війна Росії та України
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