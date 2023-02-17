Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року – військовий експерт

До осені загарбники можуть зібрати достатньо сил для наступу на північному напрямку, проте питання у підготовці таких військових.

Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року, вважає військовий експерт/ Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти можуть здійснити нову спробу наступати на Україну з півночі не раніше, ніж восени 2023 року. Зараз у них немає достатньо сил і засобів для цього.

До того часу країна-агресорка може теоретично зібрати необхідну кількість особового складу і техніки. Таку думку висловив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв’ю Главреду.

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"Не раніше осені. У теорії до осені росіяни можуть зібрати там достатню кількість сил та засобів. Але це – у теорії. Бо звідки їм взяти людей я бачу, але звідки брати командний склад для цих людей, від сержантів і вище, вже не бачу, бо вони і так усі задіяні", – зазначає Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що окупантам може не вистачити військової техніки для такого наступу. Білоруси з також не зможуть допомогти російським загарбникам з технікою.

"Де їм узяти достатню кількість техніки для наступу ще й звідти, принаймні поки що, теж не бачу, при тому, що половина танкового парку РФ уже спалена. Білоруси віддали їм усе до останньої машинки, але там і так було небагато, на одну дивізію максимум. Тому є питання, чому росіяни зараз цього не збирають – чи то чогось вичікують, чи тому, що поки об’єктивно нездатні", – каже військовий експерт.

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