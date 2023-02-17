УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року – військовий експерт

17 лютого 2023, 04:15
До осені загарбники можуть зібрати достатньо сил для наступу на північному напрямку, проте питання у підготовці таких військових.

Российские военные, Евгений Дикий
Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року, вважає військовий експерт/ Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти можуть здійснити нову спробу наступати на Україну з півночі не раніше, ніж восени 2023 року. Зараз у них немає достатньо сил і засобів для цього.

До того часу країна-агресорка може теоретично зібрати необхідну кількість особового складу і техніки. Таку думку висловив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Не раніше осені. У теорії до осені росіяни можуть зібрати там достатню кількість сил та засобів. Але це – у теорії. Бо звідки їм взяти людей я бачу, але звідки брати командний склад для цих людей, від сержантів і вище, вже не бачу, бо вони і так усі задіяні", – зазначає Дикий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що окупантам може не вистачити військової техніки для такого наступу. Білоруси з також не зможуть допомогти російським загарбникам з технікою.

"Де їм узяти достатню кількість техніки для наступу ще й звідти, принаймні поки що, теж не бачу, при тому, що половина танкового парку РФ уже спалена. Білоруси віддали їм усе до останньої машинки, але там і так було небагато, на одну дивізію максимум. Тому є питання, чому росіяни зараз цього не збирають – чи то чогось вичікують, чи тому, що поки об’єктивно нездатні", – каже військовий експерт.

Війна в Україні

Раніше у Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що у Кремля є список цілей для атак в Україні, під загрозою низка об’єктів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цей перелік об’єктів в РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів російських загарбників до річниці вторгнення.

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що Україна може вигнати російських окупантів зі своєї землі у 2023 році, проте зробити це буде надзвичайно важко. Якщо українські військові доб’ються такого результату, це означатиме крах російської армії.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Євген Дикий
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:42

Сурков зілляв свого начальника

05:29

Гороскоп на березень 2023 для Близнюків: несподіваний поворот, далека дорога і здійснення мріїВідео

05:15

Плани Росії до 24 лютого: екскомандир Айдару назвав місто, яке "хочуть" взяти окупантиВідео

04:45

Українцям виплачують від 300 до 1000 доларів: як отримати грошову підтримкуВідео

04:15

Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року – військовий експертВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:46

Прикрила сором "райською пташкою": Кайлі Дженнер показала репортаж прямо з душу

02:05

Військовий експерт спрогнозував, скільки потрібно ракет, щоб "вибити" російський флот з війниВідео

02:02

"Конвульсії викликають тільки сміх": Волочкова показала верх свого талантуВідео

01:45

У напівкорсеті і без трусів: Ешлі Грем здивувала відвертою фотосесією

Реклама
01:32

"Крим буде простіше взяти, ніж Донбас": експерт назвав умову для швидкої деокупації півостроваВідео

01:27

Як швидко почистити печериці за допомогою борошна: суперський трюк, про який мало хто знаєВідео

00:51

Чому 17 лютого не можна чіпати собак: прикмети і що не можна робитиВідео

00:34

Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в УкраїніВідео

00:10

Гороскоп на сьогодні 17 лютого 2023: Стрільцям - нові ідеї, Рибам - звичайний деньВідео

16 лютого, четвер
23:59

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Рибам - розмова по душам, Ракам - випробування

23:30

РФ може влаштувати теракти на своїй території: розвідка Польщі пояснила, навіщо це КремлюВідео

22:53

В Україні з'явилися нові грошові виплати: хто може отримати понад 20 тисяч гривеньВідео

22:42

"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани ПутінаВідео

22:32

"Ми її обов'язково розвалимо": Данілов заявив, що Україна зробить з РФ те саме, що з СРСРВідео

21:50

Ніхто не зможе відмовитися: знаменитий рецепт хрусткого печива Гусячі лапкиВідео

Реклама
21:48

"РФ зачекає кілька років і почне знову": коли Україна звільнить Крим, далі буде Донбас – ХоджесВідео

21:38

"Російський наступ вже почався": Зеленський розповів про бійнюВідео

21:01

В Україні різко зіпсується погода: синоптики назвали дату штормуВідео

21:01

Зустріли 14 лютого абсолютно голими: Емілі Ратаковскі підтвердила роман з відомим коміком

20:57

"Будуть шалені втрати": експерт спрогнозував наслідки, якщо РФ кине в бій авіаціюВідео

20:54

Навіщо класти лавровий лист під килим: мало хто з господинь про це здогадується

20:44

В Україні знищили окупанта, який знімався в новорічному привітанні ПутінаВідео

20:13

Роман Цимбалюк. Симоньян влаштувала 30 секунд правдиВідеоблоги

20:06

Зірка Танців з зірками після 2-місячного зникнення розповіла про хворобу

20:00

Навіщо 18 лютого потрібно всім прибрати в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

19:34

"Багато, багато, багато років": Столтенберг попередив про тривале протистояння між НАТО та РФВідео

19:27

Міс Україна-Всесвіт потрапила під обстріл - автомобіль Анни Неплях розбитий

19:20

Найближчими тижнями буде важко, і ставатиме важчеПогляд

19:11

Український тактичний одяг: "Фундація Течія" та Олег Крот відзвітували про ще один проєкт для ЗСУ

19:05

Як молодим мамам оформити допомогу на дитину онлайн: інструкція від МінсоцполітикиВідео

18:53

"Це буде крах війська РФ": Україна може вигнати окупантів у 2023 році за однієї умови – генерал СШАВідео

18:44

Найгарніший весняний манікюр 2023: 5 варіантів, в які можна закохатися з першого поглядуФото

18:39

"Список 101": Україна повернула з російського полону сотню військовихВідео

18:34

"У росіян багато сил і засобів": експерт розповів, чи очікувати важких боїв на півдні УкраїниВідео

17:56

"Спасибі, Лео": Ді Капріо зробив великий внесок для українців у "Фонд Олени Зеленської"Відео

Реклама
17:53

Навіщо надягати наволочку на подушку - як вона зберігає обличчя і здоров'яВідео

17:51

Дехто з українців може вийти на пенсію в 50 років: які умови і що для цього потрібноВідео

17:08

Турецького актор з серіалу "Заснування: Осман" знайшли мертвим після землетрусу 6 лютогоВідео

16:56

Як створити затишок в домі без грошей - буде дешево і сердитоВідео

16:55

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва підтримати ЗСУ та українцівВідео

16:35

У Кремля є список цілей для атак в Україні: під загрозою низка об’єктів – Повітряні сили ЗСУВідео

16:25

Секс-символ ЗСУ Валерій Маркус оголосив про своє одруження

16:23

Євросоюз у річницю нападу Путіна на Україну залишить Росію без унітазівВідео

16:01

Усуне 6 проблем одним махом: навіщо досвідчені господині додають соду при пранні

15:51

Керувала фінансами Міноборони РФ: у Росії знайшли мертвою ще одну топ-чиновницюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти