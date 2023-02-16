"Це буде крах війська РФ": Україна може вигнати окупантів у 2023 році за однієї умови – генерал США

Українським військовим буде надзвичайно важко досягти перемоги над російськими загарбниками, вважає генерал Марк Міллі.

Україна може вигнати окупантів у 2023 році за однієї умови, вважає генерал США Марк Міллі/ 93 ОМБр Холодний Яр, Twitter @DefenceU

Україна може вигнати російських окупантів зі своєї землі у 2023 році, проте зробити це буде надзвичайно важко. Якщо українські військові доб’ються такого результату, це означатиме крах російської армії.

Про це заявив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times. Тільки повна перемога над російським військом дозволить звільнити усі окуповані території, вважає він.

"Дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України... Не можна сказати, що це не може статися... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська", – прогнозує американський генерал.

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Хто такий Марк Міллі Марк Міллі – генерал армії США, 20-й голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше – 39-й глава штабу армії США.

Він наголосив, що агресію Росії потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою".

Проте в той же час генерал США не відкидає можливості проведення переговорів між Україною та РФ. На його думку, вікно можливостей для дипломатії може з’явитися будь-який час.

Війна в Україні

Раніше у Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що у Кремля є список цілей для атак в Україні, під загрозою низка об’єктів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цей перелік об’єктів в РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів російських загарбників до річниці вторгнення.

Нагадаємо, політичний і військовий експерт Євген Дикий зазначає, що Україна зараз накопичує сили, і технічно, і набираючи живу силу, щоб перейти в контрнаступ. Але, за його словами, все залежатиме від багатьох факторів.

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