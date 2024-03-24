УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни хочуть залишити Україну без води: полковник назвав загрози удару по дамбі

Юлія Закрепа
24 березня 2024, 02:40
Олег Жданов наголосив, що російські окупанти мають на меті залишити Україну без води.
Росіяни хочуть залишити Україну без води: полковник назвав загрози удару по дамбі
Жданов розповів про мету ударів по дамбі / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, t.me/andriyshTime

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, яка була мета масованої ракетної атаки Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Експерт наголосив, що росіяни мають на меті залишити Україну без води.

"Але епідеміологія - це другорядне завдання. Головне завдання противника пов'язане з тим, що Україна почала переводити економіку на військові рейки, почала розвивати виробництво. Навіть при збиранні дронів у гаражі на колінах потрібна електроенергія. Тому противник і гасить електроенергію. Причому робить це комплексно", - зазначив Жданов.

відео дня

22 березня було завдано комбінованого удару. Полковник пояснив, що складність такого удару полягає в тому, що застосовано шахеди, які літають зі швидкістю 180 км/год, крилаті ракети, які летять, як літак, зі швидкістю 850 км/год, плюс балістика.

"І, зверніть увагу, що шахеди, крилаті ракети і балістика підлітають до цілі практично в один час, що сильно напружує нашу систему ППО щодо вибору пріоритетних цілей. Тому такий поганий результат по збиттю, особливо крилатих ракет. Адже зазвичай ми збиваємо дуже добре, високий відсоток збитих ракет", - пояснив військовий експерт.

Удар по ДніпроГЕС: що відомо

Нагадаємо, що 22 березня РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

Полковник Олег Жданов назвав мету удару РФ по дамбі. Росіяни фактично вирішили питання з ДніпроГЕС, далі її обстрілювати немає сенсу. Проте РФ здатна повторно атакувати цю стратегічно важливу гідроелектростанцію.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дамба Олег Жданов
Реклама

Головне за день

В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами країну

В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами країну

04:16 Україна
Росіяни хочуть залишити Україну без води: полковник назвав загрози удару по дамбі

Росіяни хочуть залишити Україну без води: полковник назвав загрози удару по дамбі

02:40 Україна
Окупанти в шоці: Крим під масованим ударом ЗСУ, пролунали потужні вибухи

Окупанти в шоці: Крим під масованим ударом ЗСУ, пролунали потужні вибухи

23:31 Україна
Всі головні новини

Популярне

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікування 15414

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікування

Це жах : комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту Пікнік у Крокусі 10989

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний кулак 6935

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

США здулися, як повітряна кулька : Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги 3128

"США здулися, як повітряна кулька": Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги

Останні новини

04:34

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими

04:16

В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами країну

03:45

Як відмити плінтус до блиску: засіб є на кожній кухні

02:40

Росіяни хочуть залишити Україну без води: полковник назвав загрози удару по дамбі

02:05

Париж відправить війська в Україну, а РФ сунеться в Польщу і країни Балтії – прогнозВідео

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
01:35

Чим підживити троянди навесні: 3 засоби, після яких кущі замилують рясним цвітом

00:08

Біля Авдіївки з'явилися нові підрозділи РФ: в ЗСУ розкрили виснажливу тактику ворога

23 березня, субота
23:31

Окупанти в шоці: Крим під масованим ударом ЗСУ, пролунали потужні вибухиВідео

22:59

"Намагаються знищити наше життя": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці

Реклама
22:49

Російський ведучий-путініст був на концерті в Крокусі з дружиною

22:29

"Нікчема і покидьок": Зеленський жорстко накинувся на Путіна

22:07

Скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях: в ЗСУ оприлюднили шокуючі дані

21:25

У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16Фото

20:43

"Вони підготувалися": Мусієнко розповів, коли РФ може завдати масованого ракетного удару

19:55

В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ - Андрющенко

19:46

Україну заливатиме дощами: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:10

"Заборони бити по НПЗ" з боку Вашингтона: Україна на правильному шляхуПогляд

18:59

Україна може недоотримати військову допомогу від ЄС - CNN

18:46

РФ не зупиниться на Донбасі: Макрон зробив заяву про нові цілі Кремля

18:44

Наступ РФ "захлинувся" на ключових напрямках: офіцер розкрив можливості ворога

Реклама
17:50

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

17:48

Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

16:59

Теракт у Москві вплине на перебіг війни в Україні: у Bloomberg розкрили загрози

16:57

Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

16:52

Кого визнають придатним і чи буде бронь: названо терміни ухвалення закону про мобілізацію

16:29

РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів

16:20

Що потрібно спалити 24 березня, щоб позбутися проблем: суворі прикмети дня

16:11

Ракетна атака Росії на енергетику була помстою за болючі для неї удари по нафтопереробці – РябцевЕксклюзив

15:52

Бійня в Підмосков'ї: Путін приплів "український слід", у ГУР відповіли на фейк РФ

15:11

Погода на Великдень 2024: синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає

14:50

Гороскоп Таро на квітень 2024: Овнам - вибір, Тельцям - пауза, Близнюкам - заздрістьВідео

14:46

ФСБ бреше: у Зеленського жорстко прокоментували бійню у РФ

14:39

"США здулися, як повітряна кулька": Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги

14:37

Здригнулася при згадці про Вільяма: експертка з мови тіла прокоментувала звернення Міддлтон

14:17

Росія атакує українську енергетику: у ЗСУ пояснили тактику ударів навесні

13:47

Сумую за Росію: Лорак та її бойфренд поспівчували теракту в Крокусі

13:45

"Панцирі" не врятують: РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів - розвідка Британії

13:16

Як і скільки разів годувати цуценя та що можна дати зі столу: поради для собаківників

13:07

"Обмежено придатні" служитимуть у бойових підрозділах: нардеп розкрив деталі

12:52

"Росіяни "гасять" Харків": Жданов розкрив найгірший сценарій нових ударів РФ

Реклама
12:48

У Кейт Міддлтон рак: принц Гаррі та Меган Маркл вирішили підтримати принцесу

12:46

Тільки найуважніші знайдуть полуницю за 6 секунд: надзвичайно складна загадка

12:27

Церковне свято 24 березня: що заборонено робити в перший тиждень Великого посту

12:00

Заборона США на удари по російських НПЗ: чому версії не збігаютьсяЕксклюзив

11:59

ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України

11:48

"Робимо все можливе": Зеленський розповів, чи вдалося вже усунути наслідки атаки РФ

11:47

Помста за Чечню, Сирію та Афганістан: у США назвали причину бійні у РФ – NYT

11:31

Цвітіння буде пишним, а листя - соковитим: як застосовувати яєчну воду в саду та на городі

11:28

Кемерон Діаз вдруге стала мамою і розсекретила незвичайне ім'я малюка

11:08

Чим зараз небезпечна ротація на фронті: в ISW оцінили рішення Cирського

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти