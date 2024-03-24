Росіяни хочуть залишити Україну без води: полковник назвав загрози удару по дамбі

Олег Жданов наголосив, що російські окупанти мають на меті залишити Україну без води.

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Жданов розповів про мету ударів по дамбі / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, t.me/andriyshTime

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, яка була мета масованої ракетної атаки Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Експерт наголосив, що росіяни мають на меті залишити Україну без води.

"Але епідеміологія - це другорядне завдання. Головне завдання противника пов'язане з тим, що Україна почала переводити економіку на військові рейки, почала розвивати виробництво. Навіть при збиранні дронів у гаражі на колінах потрібна електроенергія. Тому противник і гасить електроенергію. Причому робить це комплексно", - зазначив Жданов. відео дня

22 березня було завдано комбінованого удару. Полковник пояснив, що складність такого удару полягає в тому, що застосовано шахеди, які літають зі швидкістю 180 км/год, крилаті ракети, які летять, як літак, зі швидкістю 850 км/год, плюс балістика.

"І, зверніть увагу, що шахеди, крилаті ракети і балістика підлітають до цілі практично в один час, що сильно напружує нашу систему ППО щодо вибору пріоритетних цілей. Тому такий поганий результат по збиттю, особливо крилатих ракет. Адже зазвичай ми збиваємо дуже добре, високий відсоток збитих ракет", - пояснив військовий експерт.

Удар по ДніпроГЕС: що відомо

Нагадаємо, що 22 березня РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

Полковник Олег Жданов назвав мету удару РФ по дамбі. Росіяни фактично вирішили питання з ДніпроГЕС, далі її обстрілювати немає сенсу. Проте РФ здатна повторно атакувати цю стратегічно важливу гідроелектростанцію.

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