Росіяни нещадно б'ють з артилерії по Чернігівщині: пошкоджено багато будинків

Росіяни били по Чернігівщині 3 вересня / https://t.me/chernigivskaODA/4086

У суботу, 3 вересня, російські окупанти масовано обстрілювали Новгород-Сіверський район у Чернігівської області, повідомляє голова місцевої ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували більш ніж 50 вибухів", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевого чиновника, на щастя, жертв серед мирного населення немає, але серйозно були пошкоджені житлові будинки і господарські будівлі.

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Також окупанти обстріляли територію біля села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверської громади.

Наслідки ворожого обстрілу Чернігівщини / https://t.me/chernigivskaODA/4086

Раніше Главред писав про те, що в Чернігові посеред міста влаштували виставку боєприпасів. На ній виявився представлений справжній ручний протитанковий гранатомет, який спрацював прямо в руках у 10-річного хлопчика. У результаті вибуху постраждали діти, один із них наразі перебуває у важкому стані. Про це заявив начальник Чернігівської ОВВА В'ячеслав Чаус.

За його даними, постраждали троє дітей. У важкому стані госпіталізували 2-річного хлопчика.

Нагадаємо, під час боїв за селище Нова Басань Чернігівської області, які пройшли ще наприкінці березня, один танк Збройних сил України під командуванням 21-річного лейтенанта Назара Вернигори зміг дати бій колоні бронетехніки військ Росії. Український екіпаж міг бути знищений, але зміг вистояти. Під час протистояння екіпажу вдалося розбити три ворожих БТРи і один танк.

Відео героїчного бою в Новій Басані поширилося в Мережі ще в березні, коли селище було звільнене. Наразі журналісти знайшли 21-річного лейтенанта Назара Вернигору, тимчасово виконуючого обов'язки командира другої танкової роти 10-го танкового батальйону.

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