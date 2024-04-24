Росіяни масово дезертирують з фронту: в розвідці Британії назвали рекордні цифри

В британській розвідці вказують на те, що чимало російських військових після суду отримали умовні терміни та повернулись до своїх частин в зону бойових дій.

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Найбільша кількість випадків дезертирства в Московській області / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Армія Inform

Дезертирство серед мобілізованих до армії Росії досягло рекордного рівня. Найбільшу кількість випадків дезертирства серед військових зареєстровано у Московській області РФ. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

В британській розвідці з посиланням на дані незалежного російського видання "Медіазона" вказують на те, що за березень 2024 року військові суди РФ винесли рекордну кількість вироків за статтею дезертирство. Зазначається, що мова йде про 684-х російських військовослужбовців.

Водночас, всього з початку проведення так званої "часткової мобілізації" в РФ таких вироків зареєстровано вже 7400, найбільше серед них в Московській області - 496.

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"Багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримали умовні терміни і повернулися до своїх частин та на фронт. У той же час кількість прохань про притулок у західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка вказує, що російські солдати, включаючи тих, хто був примусово призваний під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, зобов'язані залишатися на військовій службі на невизначений термін із незначною перспективою звільнення.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Мобілізація в Росії - новий наступ РФ на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагатиметься залучити більше солдатів за контрактом, щоб уникнути непопулярної масової мобілізації, яка може підірвати підтримку населення війни проти України. За даними Bloomberg, Кремль планує набрати ще 300 тисяч окупантів протягом року. Ця стратегія є відповіддю на негативні наслідки масової мобілізації у вересні 2022 року, коли вона суттєво підірвала довіру до влади, і призвела до виїзду майже мільйона російських громадян.

За словами голови Українського центру безпеки і співробітництва Сергія Кузана, Росія може мобілізувати близько 250-300 тисяч осіб. Однак для проведення повноцінної мобілізації та накопичення достатньої кількості військових сил країні-агресору потрібно кілька місяців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня. Підготовка в Росії зазвичай досить швидка, тому країні-агресору може знадобитися близько місяця, щоб набрати такий обсяг людей.

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