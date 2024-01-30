'Пожежа в районі житлової забудови': росіяни 'Шахедами' атакували Харків

Як повідомили в Харківській ОВА, росіяни завдали удару по області із використанням відразу шести БПЛА типу "Шахед".

https://glavred.net/ukraine/pozhar-v-rayone-zhiloy-zastroyki-rossiyane-shahedami-atakovali-harkov-10537589.html Посилання скопійоване

Росіяни "Шахедами" атакували Харків / Колаж Главред, фото: t.me/synegubov, ua.depositphotos.com

У вівторок ввечері, 30 січня, російські окупаційні війська атакували Харків. Загрозу з боку безпілотних літальних апаратів зафіксували Повітряні сили в районі міста.

Мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про вибухи у місті.

"Удар "Шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння", - написав у Телеграмі мер міста Ігор Терехов.

відео дня

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по Харківській області із використанням мінімум 6 ворожих БПЛА.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - написав у своєму Телеграмі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 23:25 Олег Синєгубов зазначив, що постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" по Харкову немає.

"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура! Огляд місць триває", - написав він.

Удари Росії по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 23 січня Харків був атакований російськими ракетами, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та є жертви. Чимало будинків залишилися без води та електроенергії.

У суботу, 27 січня, сталися вибухи в Полтавській області, зокрема в Полтавському та Кременчуцькому районах.

У ніч на 28 січня Росія атакувала територію України, випустивши 5 ракет і 8 дронів типу "Шахед". Два "Іскандери" атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, а три ракети С-300 - Донецьку область.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.