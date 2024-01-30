'Пожежа в районі житлової забудови': росіяни 'Шахедами' атакували Харків

У вівторок ввечері, 30 січня, російські окупаційні війська атакували Харків. Загрозу з боку безпілотних літальних апаратів зафіксували Повітряні сили в районі міста.
Мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про вибухи у місті.
"Удар "Шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння", - написав у Телеграмі мер міста Ігор Терехов.
Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по Харківській області із використанням мінімум 6 ворожих БПЛА.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - написав у своєму Телеграмі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на 23:25 Олег Синєгубов зазначив, що постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" по Харкову немає.
"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура! Огляд місць триває", - написав він.
Удари Росії по території України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 23 січня Харків був атакований російськими ракетами, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та є жертви. Чимало будинків залишилися без води та електроенергії.
У суботу, 27 січня, сталися вибухи в Полтавській області, зокрема в Полтавському та Кременчуцькому районах.
У ніч на 28 січня Росія атакувала територію України, випустивши 5 ракет і 8 дронів типу "Шахед". Два "Іскандери" атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, а три ракети С-300 - Донецьку область.
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