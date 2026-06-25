Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіян витісняють з Кінбурнської коси: важливі подробиці про бої на півдні

Олексій Тесля
25 червня 2026, 21:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Українські захисники підтвердили, що відступ російських військ став наслідком ефективного вогневого удару.
Росіян витісняють з Кінбурнської коси: важливі подробиці про бої на півдні
Розкрито подробиці боїв на Кінбурнській косі / Колаж: Главред, фото: МО РФ, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Противник був змушений залишити частину своїх позицій
  • Відступ сил РФ став наслідком ефективного вогневого впливу

На півдні України Сили оборони посилили тиск на російські підрозділи, що діють у районі Кінбурнської коси.

Після серії точних ударів по позиціях та об’єктах забезпечення противник був змушений залишити частину своїх рубежів, повідомили в ОСУВ Одеса Каналу 24.

відео дня

Українські захисники підтвердили, що відступ російських сил став наслідком ефективного вогневого впливу з боку українських військових.

"Йдеться як про позиції на Кінбурнській косі, де відстань між позиціями Сил оборони та ворога становить усього кілька кілометрів, так і про тилові райони, де росіяни досі намагалися здійснювати логістику та звідки запускали дрони на материк", – йдеться у заяві.

За даними військових, удари наносилися із застосуванням авіації та ракетного озброєння. У результаті логістика противника була суттєво ускладнена: підвезення ресурсів утруднено, а проведення ротацій стало практично неможливим.

При цьому наголошується, що говорити про повне витіснення російських військ з Кінбурнського напрямку поки що зарано. Однак українські підрозділи продовжують роботу з подальшого послаблення присутності ворога в цьому районі.

Також військові нагадали, що Кінбурнська коса є лише частиною Кінбурнського півострова, тоді як Кінбурнський напрямок охоплює значно більшу територію, включаючи прилеглу акваторію та позиції противника в глибині оборони.

Кинбурнская коса инфографика
/ Главред

Бої на півдні: дані аналітиків

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російське військове керівництво вирішило скоротити свою присутність на Кінбурнській косі в Миколаївській області та відвести частину підрозділів.

Експерти пов’язують цей крок з ефективними ударами українських сил по об’єктах постачання та логістичних маршрутах армії РФ на окупованих територіях. Регулярне ураження шляхів забезпечення суттєво ускладнило можливості російських військ щодо утримання своїх позицій у цьому районі.

Раніше повідомлялося про бої ЗСУ за звільнення Кінбурнської коси. Росіяни, як і раніше, використовують цей напрямок для атак на Миколаївську та Херсонську області.

Як повідомляв раніше Главред, на Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор. Сили оборони змусили окупантів відступити з позицій на півдні.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна Росії та України Кінбурнська коса
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

22:18Війна
Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

21:04Війна
"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

20:02Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Останні новини

22:53

Наші предки знали про його небезпеку: яке дерево не можна садити біля будинку

22:42

Що означає слово чарунка: де ми щодня зустрічаємо цей елемент побуту

22:28

Кондиціонер не потрібен: простий трюк помітно охолодить будинок у спеку

22:26

На сцені стало зле: легендарного американського співака доставили до лікарні

22:18

Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
22:08

Зірку російських серіалів терміново госпіталізували з підозрою на інсульт

21:57

Бабусин секрет чистоти: як повернути тюлям білизну без агресивної хімії

21:37

Заміна "утро вечера мудренее": народна мудрість про рішення на свіжу голову

21:24

Росіян витісняють з Кінбурнської коси: важливі подробиці про бої на півдні

Реклама
21:16

Svitolina Foundation та Lytvyn Foundation запускають спортивно-освітню програму для дітей: переможець отримає грант 100 000 гривень на реалізацію мрії новини компанії

21:04

Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

20:53

Для чого німці кладуть фольгу під килим: хитрий лайфхак, який дивує іноземців

20:24

Позиція Трампа різко зміниться: ексглава МЗС заявив про вирішальні місяці для України

20:02

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

20:01

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

19:47

Сигнали, які не можна ігнорувати: як зрозуміти, що коту самотньоВідео

19:37

Гороскоп на липень 2026: астролог назвала головного щасливчика місяця

19:36

Лише два регіони: де в Україні зафіксовано найвищу якість ґрунтів

19:30

ЗМІ оприлюднили архівні матеріали суду про ймовірну підробку документів про вищу освіту Андрієм Пишним

19:10

Війна, криза і мобілізація: Денисенко розповів, перед яким вибором стоїть ПутінПогляд

Реклама
18:44

Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

18:42

Як красиво назвати Анатолія українською: забуті та милозвучні форми імені

18:34

Порятунку від спеки не буде: популярні напої стануть причиною серйозних проблемВідео

18:33

Ядерний блеф Путіна провалився: експерт пояснив, до чого тепер може вдатися Кремль

18:24

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:14

У зоопарку тварин замінили людьми: відвідувачі не відразу зрозуміли

18:02

Разом із росіянами: Олег Винник став персоною нон-грата в Молдові

17:53

Лавина грошей і кар’єрний злет: на кого чекає успіх у липні 2026 — гороскопВідео

17:45

Як зберегти моркву свіжою на місяці: хитрий трюк від відомих шеф-кухарів

17:44

Торкатися руками не варто: сім отруйних рослин, які ростуть в УкраїніВідео

17:43

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:37

До 6 млн доларів за пуск: у ГУР розкрили, скільки "Цирконів" накопичила Росія

17:10

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовилисьВідео

17:08

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

16:37

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня

16:36

Рубіо розкрив правду про "угоди" Трампа і Путіна на Алясці: що насправді відбулосяВідео

16:31

До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи

16:03

В Україні прийняли нові правила бронювання: хто втратить "бронь" з 1 вересняФото

15:56

Обсерваторія НАН залучить понад 150 млн грн приватних інвестицій у розвиток наукової інфраструктури

15:55

Як перекласти слово "издержки" українською - правильні варіантиВідео

Реклама
15:49

Домашній засіб врятує троянди від небезпечної хвороби: як його приготувати

15:32

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

15:25

Скандал у Голлівуді: відома актриса заборонила продавати свій лист на аукціоні

14:58

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

14:32

У хід пішли "чудо-таблетки": росіяни скаржаться на нестачу бензинуВідео

14:18

Навіщо обгортати мітлу фольгою: простий лайфхак для швидшого прибирання

14:12

На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор, окупанти тікають — ЗСУ

14:07

Білик з’явилася в яскравому образі й захотіла з’їсти саму себе

14:00

"Він відчуває себе безпечно і може просто спілкуватися з дітьми": результати проєкту "Загоєння невидимих ран"* від бренду Бепантен® новини компанії

13:53

Українська романтична комедія "Випробувальний термін" виходить в прокат у Німеччині

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти