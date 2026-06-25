Росіян витісняють з Кінбурнської коси: важливі подробиці про бої на півдні

Українські захисники підтвердили, що відступ російських військ став наслідком ефективного вогневого удару.

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Розкрито подробиці боїв на Кінбурнській косі / Колаж: Главред, фото: МО РФ, uk.wikipedia.org

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Противник був змушений залишити частину своїх позицій

Відступ сил РФ став наслідком ефективного вогневого впливу

На півдні України Сили оборони посилили тиск на російські підрозділи, що діють у районі Кінбурнської коси.

Після серії точних ударів по позиціях та об’єктах забезпечення противник був змушений залишити частину своїх рубежів, повідомили в ОСУВ Одеса Каналу 24.

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Українські захисники підтвердили, що відступ російських сил став наслідком ефективного вогневого впливу з боку українських військових.

"Йдеться як про позиції на Кінбурнській косі, де відстань між позиціями Сил оборони та ворога становить усього кілька кілометрів, так і про тилові райони, де росіяни досі намагалися здійснювати логістику та звідки запускали дрони на материк", – йдеться у заяві.

За даними військових, удари наносилися із застосуванням авіації та ракетного озброєння. У результаті логістика противника була суттєво ускладнена: підвезення ресурсів утруднено, а проведення ротацій стало практично неможливим.

При цьому наголошується, що говорити про повне витіснення російських військ з Кінбурнського напрямку поки що зарано. Однак українські підрозділи продовжують роботу з подальшого послаблення присутності ворога в цьому районі.

Також військові нагадали, що Кінбурнська коса є лише частиною Кінбурнського півострова, тоді як Кінбурнський напрямок охоплює значно більшу територію, включаючи прилеглу акваторію та позиції противника в глибині оборони.

/ Главред

Бої на півдні: дані аналітиків

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російське військове керівництво вирішило скоротити свою присутність на Кінбурнській косі в Миколаївській області та відвести частину підрозділів.

Експерти пов’язують цей крок з ефективними ударами українських сил по об’єктах постачання та логістичних маршрутах армії РФ на окупованих територіях. Регулярне ураження шляхів забезпечення суттєво ускладнило можливості російських військ щодо утримання своїх позицій у цьому районі.

Раніше повідомлялося про бої ЗСУ за звільнення Кінбурнської коси. Росіяни, як і раніше, використовують цей напрямок для атак на Миколаївську та Херсонську області.

Як повідомляв раніше Главред, на Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор. Сили оборони змусили окупантів відступити з позицій на півдні.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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