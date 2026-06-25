Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

Росіяни й далі використовують Кінбурн для атак на Миколаївщину та Херсонщину.

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Яка зараз ситуація на Кінбурнському півострові / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скріншот з відео

Про що сказав Дмитро Плетенчук:

Кінбурнська коса залишається зоною активних бойових дій

Прапор України на косі ще не означає звільнення території

ЗСУ послідовно знищують російську логістику в цьому районі

Кінбурнська коса залишається однією з стратегічно важливих ділянок фронту на півдні України. Після появи в мережі кадрів із синьо-жовтим прапором на території коси почали ширитися припущення про можливе звільнення півострова від окупантів. Однак у Військово-морських силах закликають не поспішати з такими висновками. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Миколаїв.

Поява українського прапора стала символічною подією, проте сама по собі вона не свідчить про встановлення контролю над територією. У ВМС наголошують, що оцінювати ситуацію потрібно за зовсім іншими критеріями.

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"Коли ви побачите українських морпіхів на Кінбурні, тоді вже можна буде говорити, що ця подія сталася. Територія не вважається звільненою, допоки там не ступить нога піхотинця. У нашому випадку — морського піхотинця. Тому, в будь-якому разі, я впевнений, що наше суспільство і медіа не пропустять цей момент", — зазначив Плетенчук.

За словами представника ВМС, російські підрозділи зазнають втрат у цьому районі, однак бойова робота там триває безперервно. Саме тому говорити про завершення боротьби за цю ділянку передчасно.

"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса — це зона бойових дій", — наголосив Плетенчук.

Він також повідомив, що російські війська регулярно обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади, використовуючи свої позиції на косі.

Кінбурська коса / Інфографіка: Главред

Що відбувається на Кінбурнській косі - DeepState

Подібну оцінку ситуації дають і аналітики DeepState. Вони зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що російські сили залишають свої позиції на Кінбурні.

За даними проєкту, противник продовжує використовувати цю територію для запуску безпілотників типу "Молнія" у напрямку Миколаєва та Херсона. Крім того, там залишаються засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

DeepState / Інфографіка: Главред

Водночас Сили оборони України системно працюють над тим, щоб ускладнити перебування російських підрозділів у цьому районі та зруйнувати їхні логістичні можливості.

"Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зробив заяву щодо логістичних проблем окупанта. Він підкреслив, що втрата логістики суттєво ускладнює оперативне перекидання сил і змінює тактику ворога в приазовському регіоні.

Зазначимо, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук оцінив поточний стан сил противника. За його словами, нестача резервів у ворога не дозволяє проводити синхронні наступи і змушує діяти послідовно в різних напрямках.

Як раніше повідомляв Главред, бригадний генерал Олександр Бакулін заявив про складні міські бої в Костянтинівці.

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Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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