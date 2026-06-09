Росіяни виводять частину підрозділів зі складної ділянки фронту - що сталось

Окупаційні війська виходять з останніх підконтрольних РФ населених пунктів Миколаївської області.

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Росіяни втікають, бо ЗСУ перекрили важливі лінії постачання / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, карта ISW

Що повідомили аналітики:

Командування РФ вивело частину підрозділів з Кінбурнської коси

Скрутному становищу окупантів посприяли Сили оборони України

Українські військові продовжують бити по шляхах постачання армії РФ

Військове командування країни-агресорки Росії прийняло рішення ввести свої сили з Кінбурнської коси в Миколаївській області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Причиною цього стало те, що Сили оборони України проводять успішну кампанію з ударів середньої дальності по лініях постачання армії РФ на тимчасово окупованих територіях.

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Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Окупанти опинилися в скрутному становищі

За даними агента руху опору Атеш у штабі російського угруповання військ "Дніпро", підрозділи російського 337-го повітряно-десантного полку залишають свої позиції в північній та західній частинах Кінбурнської коси через "повністю порушене" постачання боєприпасів, палива та продовольства.

Російські війська на Кінбурнській косі не змогли протидіяти ударам українських дронів та зазнавали все більших втрат. Тому командування почало передислокацію.

Ті підрозділи, які залишаються на Кінбурнській косі, майже повністю виснажені через відсутність новий постачань і більше не здатні оборонятися.

Україна прокоментувала нібито виведення військ РФ

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин інформацію про виведення частини окупантів з Кінбурнської коси ні не підтвердив, ні не спростував. За його словами, Сили оборони проводять операції з встановлення вогневого контролю над російськими наземними лініями зв'язку на Херсонщині.

"Розширення Україною ударної кампанії середньої дальності проти російських НЛК на окупованому півдні та сході України, схоже, породжує наслідки на полі бою, які, ймовірно, продовжуватимуть посилюватися найближчим часом", - підсумували аналітики.

Яке важливе місто ЗСУ можуть втратити у червні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Костянтина Машовця, ситуація на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, залишається вкрай напруженою.

Вже найближчими місяцями ЗСУ можуть залишити один із ключових населених пунктів. Йдеться про Костянтинівку, де критичний момент може настати вже у розпал літа.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська продовжують штурмові дії на ряді ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп'янська.

Раніше повідомлялося, що руйнування ворожої логістики суттєво знижує боєздатність російських підрозділів на передовій, однак цього недостатньо для повного звільнення територій або змушення противника до відступу.

Напередодні стало відомо, що українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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