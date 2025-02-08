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"Росія у вогні": Сирський назвав головні пріоритети для ЗСУ

Марія Николишин
8 лютого 2025, 18:06
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Україна готує нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані.
'Росія у вогні': Сирський назвав головні пріоритети для ЗСУ
Удари ЗСУ по Росії / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Головне із заяви головкома:

  • За рік ЗСУ уразили 370 об’єктів військового призначення РФ
  • Україна здатна контратакувати, бити і гнати ворога
  • ЗСУ створили буферну зону на Курщині

За рік цілями успішного ураження на території РФ стали більше, ніж 370 об’єктів військового призначення. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

За його словами, головний пріоритет – "Росія у вогні".

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"Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія Москви проти нашої держави", - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що дистанція ураження DeepStrike углиб території РФ уже досягла 1,7 тис. км.

"Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані. За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території Російської Федерації стали 377 об’єктів військового призначення", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що Україна здатна контратакувати, бити і гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонщини, Курська операція.

"Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши задум ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабили тиск на деякі ділянки фронту" - розповів Сирський.

У зв’язку з цим він назвав головні пріоритети - нестандартні дії, не лише оборона, а також:

  • "бий здалеку", що полягає в застосуванні дронів, артилерії, роботизованих платформ, наземних і морських дронів;
  • максимум зусиль для покращення підготовки українських військовослужбовців;
  • реформування військових структур, перехід на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами;
  • нарощення спроможностей Збройних сил і перехід на корпусну систему, яка дасть більш стійку й керовану структуру військ.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що в Україні незабаром з'явиться можливість збивати російські ударні дрони типу "шахед" за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва.

Водночас, президент України Володимир Зеленський показав мапу корисних копалин країни та пояснив, чому країні-агресору Росії потрібні українські території.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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