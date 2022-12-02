ЗСУ підуть в наступ одразу на трьох напрямках / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, скрін

Українські військові підуть у потужний контрнаступ на трьох напрямках. Прорив може відбутися вже незабаром. Найкращим варіантом для контрнаступу є напрямок Криму. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

Спершу українські військові звільнять Нову Каховку та перейдуть по Каховській ГЕС на другий берег.

"Там буде організований певний плацдарм, з якого можна зробити один танковий перехід і опинитися в Криму. Саме цей рух і мали на увазі більшість спікерів, які говорили, що українські війська до нового року зайдуть до Криму. Саме цей варіант на даний момент і виконується. Армійська арта перемелює росіян біля Нової Каховки. Наші групи вже переправляються на лівий берег", - сказав Світан.

Він вважає, що ЗСУ можуть піти у наступ у бік Токмаку та Мелітополя. За його даними, українські військові вже почали рухатися у бік Полог.

"Не по 10 км в день, але йде постійний рух. З-під Полог вже побігли деякі російські частини, дезертують і частково мобілізовані. Йдуть так само і окупаційні органи. Цікаво те, що з правого берега Херсонської області вони йшли в Крим. А зараз з лівого берега Херсонської області, з Токмака окупанти йдуть на Маріуполь. Тобто вони прекрасно розуміють, що наш рух далі буде окупувати їх у Криму. Тому відразу йдуть у бік Росії - на Маріуполь і далі на Ростов", - пояснив експерт.

Світан вважає, що третім напрямком контрнаступу може стати просування у бік Сватового. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай вже повідомляв про те, що наші захисники наблизились до Кремінної, а прорив цієї лінії фронту означатиме вихід на Луганськ.

"При чому там є цікава опція при виході на Луганськ (це буде залежати від сил і засобів) - його (Луганськ - Главред) можна не брати, а обійти зі сходу і далі піти на Таганрог і тоді все російське угруповання, яке зараз знаходиться на території України, опиниться в оперативному котлі", - зазначив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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