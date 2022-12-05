Окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет – Кім

За словами очільник Миколаївської ОВА, очікується три хвилі ракетного обстрілу.

Кім повідомив, що окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет/ Telegram Синєгубов, УНІАН, скрін

Російські загарбники запустили по Україні уже другу хвилю ракет під час масованого ракетного удару в понеділок, 5 грудня.

Загалом, згідно з прогнозами українських військових, очікується три хвилі ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Але я думаю, що все буде добре. Військові працюють, ППО на висоті. Буде три хвилі, але, я думаю, що з усім впораємося", – зазначає Кім.

Українців закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни уже випустили по території України уже близько 100 ракет від початку цього ракетного обстрілу.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблем з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

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