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Священики МП налаштовуватимуть вірян проти влади, вони відповідатимуть за "гріхи" - релігієзнавець

3 грудня 2022, 18:19

Віруючим, які відвідували церкви Московського патріархату, буде складно перейти в ПЦУ.

Козловський, УПЦ МП
Священики МП налаштовуватимуть віруючих проти української влади / Колаж фото УНІАН

Українська православна церква Московського патріархату може продовжити існувати нелегально. Проросійські священики можуть почати налаштовувати віруючих проти української влади. Про це в інтерв'ю Главреду розповів релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський.

Однак не варто очікувати підлянки поголовно від усіх священників МП.

"Ми бачимо, що десятиліттями так було в УГКЦ — були священники, монахи, віруючі, треби та обряди хрещення і поховання. Люди вдень працювали, а ввечері ставали священниками тощо. Далі все буде залежати від того, що вони будуть говорити. Мовляв, бачте, ми страждаємо, і ця влада богопротивна. Тобто налаштовувати віруючих проти можуть. Не всі, зрозуміло, але будуть обов'язково і ті, хто буде налаштовувати віруючих. Є серед МП і проукраїнські люди, причому і серед священників, і серед віруючих, які вважають себе українцями, але просто вони звикли жити в цій церкві", - сказав Козловський.

Він додав, що вже дуже довго ворожнеча роз'єднувала церкви МП з ПЦУ. У зв'язку з цим людям буде досить складно перейти під інший патріархат.

"Хотілося б вірити, що ситуація, не тільки Церковна, а й взагалі, під час війни, коли ми в реальності бачимо, що таке "русский мир" і це стосується тебе особисто, буде поступово змінювати свідомість людей. І вже багато хто або громадами переходять в ПЦУ, або індивідуально ніжками в її храми. Цей процес ще не набув масовості, але він триває. Але небезпеки теж треба враховувати - не тільки прогнозувати їх, а й займатися профілактичною роботою з людьми", - пояснив експерт.

Козловський акцентував увагу на тому, що проросійські священники відповідатимуть за свої "гріхи" перед Україною.

"Всі вони є громадянами України. Законодавство держави, яке працює в правовому полі, може притягати до відповідальності не за думки, а за дії. Тобто якщо будуть дії, то, зрозуміло, до цих людей будуть і питання", - підсумував релігієзнавець.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

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