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Росія вдарила ракетами "Онікс" по Одеській області: що відомо

Анна Ярославська
23 вересня 2023, 07:42 оновлено 23 вересня, 07:48
Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. Критичних руйнувань і травмованих немає.
Ракета Онікс, ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по Одеській області / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, відкриті джерела

У ніч на суботу, 23 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Армія РФ знову застосовувала ракети "Онікс". Про це повідомила начальник пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області, передає Суспільне.

"Але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", - сказала Гуменюк.

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Зазначимо, минулої ночі в південних областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Вона тривала близько 15 хвилин. Ракети прямували в Одеську область.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв Главред, під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ на Україну рано вранці 21 вересня були знищені 36 крилатих ракет повітряного базування. Всього були зафіксовані пуски 43 крилатих ракет з 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району на захід від Енгельса.

21 вересня окупанти вперше за останні півроку атакували енергетичні об'єкти України. Внаслідок цього були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

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