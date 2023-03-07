Росія намагається нав'язати Україні "Мінськ-3": Данілов розкрив підлий план окупантів

Секретар РНБО підкреслив, що питання принципів є ключовим і фундаментальним, а тому Україна не може поступатися територіальною цілісністю.

Данілов заявив, що у РФ триває підготовча робота до "Мінська-3" / УНІАН

У Кремлі розуміють, що перемогти на полі бою неможливо, тому країна-агресорка Росія готується до переговорів з Україною. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Як зазначив секретар РНБО, "все, що стосується "Мінська-3", є неприйнятним для нашого суспільства". Він підкреслив, що Росія – це країна-терористка, з якою немає про що домовлятися.

"Є рішення РНБО, за яким жодних переговорів із Путіним ми вести не можемо. Він – терорист... Повертати вплив Росії, медведчуків та інших не дозволить наш народ", - сказав Данілов.

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За його словами, питання принципів є ключовим і фундаментальним, а тому Україна не може поступатися територіальною цілісністю.

"Ми не можемо поступатися свободою. Ми не можемо поступатися тими принципами, які закладені в Уставі ООН і інших інституціях, до яких ми маємо безпосереднє відношення. Тільки но ми почнемо поступатися принципами, це закінчиться новою війною. Ми не маємо права поступатися принципами, це свята річ", - сказав він.

У своєму Twitter Данілов також написав, що схилити Україну до перемир'я російським загарбникам не вдасться.

"План Кремля: "Мінськ-3". Схилити до перемир'я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, домогтися розколу. З прихильників компромісу сформувати "другу Україну", за якою стоїть Медведчук, ФСБ, СЗР, ГРУ. Розуміємо, аналізуємо, повторної "мінської зради" не буде", - написав секретар РНБО.

Росія клянчить переговори в України

Нещодавно у країні-агресорці Росії знову заявили, нібито вони готові до переговорів з Україною, проте, мовляв, хочуть провести їх "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій".

В Офісі президента України відповіли на такі заяви і звернули увагу, що Росія насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини... Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі", – наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк.

До слова, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

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