"Вони готуються до нового удару": Арестович розповів, скільки ракет залишилося у Росії

Олексій Арестович пояснив, скільки разів Росія зможе вдарити по Україні.

Арестович розповів, скільки ракет залишилося у Росії / Pixabay, Скріншот

Росія, ймовірно, готується до нового масованому обстрілу України. Однак ракетна потужність ворога поступово зменшується.

Ракет у противника залишилося на кілька атак, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"Вони готуються до нового удару. Всі офіційні і неофіційні попередження передані - не ігноруйте повітряну тривогу найближчим часом", - заявив Арестович.

За його словами, кількість ракет в Росії знижується.

"Структура ракет в Росії змінюється не на їхню користь. На момент минулої атаки в Росії залишалося 460 – 500 крилатих ракет", - зазначив Арестович.

Він пояснив, скільки разів Росія зможе вдарити по Україні:

якщо будуть запускати по 100 ракет, як раніше - це ще 5 атак,

якщо по 70 – 7-8,

якщо по 35 – 10-15 атак.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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