Іран поки що не хоче давати Росії балістичні ракети – Буданов

У Тегерані бояться наслідків, адже у відповідь інші держави можуть посилити санкційний тиск на Іран.

Буданов зазначає, що Іран поки що відмовляється давати РФ балістичні ракети/ УНІАН, Міноборони РФ

Іран поки що не постачає країні-агресорці Росії балістичні ракети і відтягує цей момент, тому що боїться посилення санкційного тиску з боку інших держав.

Побоювання щодо постачання цих ракет раніше висловлювали українські чиновники. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

"Іран не поспішає це робити (постачати ракети РФ – ред.) зі зрозумілих причин, бо щойно Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться", – наголосив Буданов.

Проте Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе Shahed. Поставки відбуваються згідно з контрактом, підписаним між двома країнами влітку. Тоді вони домовилися про купівлю Росією 1700 таких дронів. Їх доставляють в РФ партіями.

Глава ГУР нагадав, що країна-агресорка РФ випустила уже близько 540 таких безпілотників. Більшість із них українські військові збили (згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, від початку застосування противником такої зброї було збито близько 430 таких дронів). Але вони дешеві, тому РФ вигідно їх застосовувати.

РФ намагається отримати від Ірану ракети

Раніше британська розвідка повідомляла, що у найближчі місяці Іран ймовірно збільшить військову підтримку російських окупаційних військ. РФ намагається отримати більше зброї, у тому числі сотні балістичних ракет. У свою чергу Росія, найімовірніше, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової й технічної підтримки, що трансформує їхні відносини в області оборони.

В Ізраїлі попередили про те, що Іран готує розширення поставок передових видів озброєнь Росії. З такою заявою виступив глава Служби зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад Давид Барнеа. Він попередив про небезпечне зближення РФ та Ірану.

Раніше повідомлялося, що Росія отримає від Ірану 300 дронів-камікадзе для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. В обмін на "шахеди" Іран отримає від РФ передові військові компоненти. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Читайте також: