Росія дасть Україну спокій: Жданов назвав єдину умову

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли війні між Росією і Україною прийде кінець.
Росія хоч і створювалася і виросла на захопленні чужих територій, але може дати Україні спокій.
Таку думку на каналі в YouTube озвучив військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Росія залишить у спокої Україну.
"Поки будуть співіснувати дві держави - Київська Русь або Україна і Московія, яка зараз називається Російською Федерацією, до тих пір Московія не заспокоїться, вона буде шукати привід для спроб поглинання України – Київської Русі і привласнення її культури. Ну така вже вона Московія. На цьому вона створювалася і на цьому виросла – на захопленні чужих територій. Одним з перших, кого захопила Московія, було Новгородське князівство", — сказав Жданов.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не зацікавлена в тому, щоб заморожувати війну на зимовий період. Більш того, за його словами, в України з'явився реальний шанс скористатися перевагою на фронті.
Також повідомлялося, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України для схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терорист.
"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само поводяться терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.
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