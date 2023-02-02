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У найближчі тижні на фронті розпочнеться ключовий етап у війні - Подоляк

2 лютого 2023, 17:42
На Донецькому та Луганському напрямках значно зросла інтенсивність бойових дій. Окупанти перекинули на фронт весь свій потенціал.
Михаил Подоляк, украинские военные, ВСУ
На фронті скоро розпочнеться ключовий період у війні / Колаж фото Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупанти стягують свої сили та техніку на фронт. Вони готуються до нового великого наступу, тому наступні тижні можуть стати ключовими у війні. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Росіяни зняли з бойового чергування військову техніку по всьому периметру Росії. На території Білорусі перебуває велика кількість натренованих мобілізованих.

"У найближчі тижні матимемо ключовий етап цієї війни. Він називається: "Хто контролюватиме ініціативу", – сказав Подоляк.

Нині на території Донецької та Луганської областей спостерігається велика інтенсивність бойових дій. На цих ділянках РФ може збільшити кількість окупантів.

Якщо Україна втратить ініціативу на фронті, то існує загроза посилення інформаційного та кількісного тиску окупантів. Вони посилять тиск на Білорусь та країни ОДКБ, щоб ті збільшили військову допомогу. Іран та Південна Корея також буде під російським тиском.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк
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