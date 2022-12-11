Росія почала ховати бомбардувальники від України в Заполяр'я - Жданов

За інформацією Жданова, у Росії всього близько 60 Ту-95, але на сьогодні немає точних даних, скільки машин може піднятися в повітря.

Росія почала ховати бомбардувальники від України в Заполяр'ї - Жданов / Maxar Technologies, скріншот YouTube

Бомбардувальники з Рязані, які завдавали удари по Україні, вже знаходяться в Заполяр'ї, в Мурманській області. Там знаходиться база стратегічної авіації, і Росія вже перекидає їх туди.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Обозревателю пояснив, що для України це дуже добре.

"Звичайно, перекинути літаки - це найлегше і найшвидше, що можна зробити. Але для того, щоб вони могли завдавати ракетні удари, треба перекидати всю технічну базу. А це не один місяць кропіткої роботи і не один рейс транспортної авіації. Яким може бути маршрут бомбардувальників? Наприклад, вони можуть летіти в Енгельс, там заряджатися, потім летіти бомбити Україну, потім повертатися в Заполяр'ї. Це складна логістика", - пояснив експерт.

Жданов підкреслив, що літаки РФ будуть ховати, тому що вони дуже бояться їх втратити.

"Наприклад, з приводу кількості Ту-160 - вони хоч і називають цифру 35, але наша Вікіпедія дає 16-один модернізований і 15 старих, радянських. За деякими оцінками, за останні роки на крилі були тільки чотири машини, які були помічені в повітрі і зафіксовані за бортовими номерами. Решта невідомо, в якому стані", - зазначив експерт.

За інформацією Жданова, у Росії всього близько 60 Ту-95, але на сьогоднішній день немає точних даних, скільки машин може піднятися в повітря.

"Критеріїв два. Перше - старі машини і технічно несправні. Другий критерій-підготовка екіпажів. На ці літаки екіпаж треба готувати не гірше, ніж на винищувач. Тому за кожен літак вони трясуться. Для них це величезна втрата. Тому, звичайно, будуть ховати", - підсумував експерт.

Вибухи на військових аеродромах в РФ

5 грудня російські ЗМІ повідомили, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. Невідомий безпілотник атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох військових літаків Ту-95. Примітно, з цієї бази злітали військові літаки РФ для завдавання ракетних ударів по Україні.

Того ж дня ударний дрон атакував інший російський військовий аеродром - у Дягілєво.

У Міноборони агресора Росії звинуватили Україну в застосуванні дронів по своїх військових авіабазах. Однак окупанти заперечують виведення з ладу двох бомбардувальників. Згідно із заявою відомства, нібито "пошкоджена лише обшивка" військових літаків.

Москва 5 грудня у другій половині дня завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Українські війська збили понад 60 ракет. Окупанти застосували понад 70 ракет.

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