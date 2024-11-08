Як зрозуміти, що ти йому не потрібна: 5 тривожних ознак близького кінця стосунків

Коли чоловік вас не любить, однією з перших ознак є зниження спілкування.

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Поведінка чоловіка, який розлюбив / unsplash.com

Важливо розпізнавати ці ознаки, щоб розуміти, на якому етапі стосунків ви перебуваєте. Тут Главред пише про найпоширеніші моделі поведінки, які можуть вказувати на те, що чоловік вас більше не любить.

Як зрозуміти, що чоловік розлюбив:

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Коли чоловік вас не любить, однією з перших ознак є зниження спілкування. Він може не писати або дзвонити так часто, як раніше, а коли це відбувається, його повідомлення можуть бути короткими і позбавленими тепла. Якщо ви виявите, що ви завжди ініціюєте розмови, а з його боку мало зусиль, щоб підтримувати зв'язок, це може бути ознакою того, що його почуття змінилися.

Поведінка чоловіка, який розлюбив, може бути різною. Але однією з ознак є його відмова від спільного проведення часу.

Якщо він часто знаходить виправдання, щоб не зустрічатися, або завжди надто зайнятий іншими справами, це може означати, що він не так вже й зацікавлений у стосунках. Закоханий чоловік знайде час для своєї партнерки, незалежно від того, наскільки щільний у нього графік.

Як зрозуміти, що ти йому байдужа? Коли чоловік закоханий, він бачить свою половину у своїх планах на майбутнє. Якщо він уникає обговорювати або будувати плани на майбутнє з вами, це може бути сигналом СОС. Це може охоплювати все, що завгодно, від планування спільної відпустки до розмов про важливі життєві події. Його небажання думати про майбутнє з вами може вказувати на відсутність серйозних зобов'язань.

Чоловік, який вас кохає, захоче поділитися з вами аспектами свого життя - своїми думками, почуттями і повсякденними переживаннями. Чоловік, який більше не кохає - цього робити не буде.

Якщо чоловік кохає вас, він підтримає ваші амбіції, вислухає ваші проблеми і буде поруч у важкі часи. Якщо він здається байдужим до ваших потреб і не пропонує підтримки, це явна ознака того, що його почуття можуть бути не такими глибокими, як ви думали.

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