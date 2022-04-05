Немає списку країн, які 100% готові заступитися за позаблокову Україну-Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Влада України вимагає гарантії безпеки власної країни в обмін на позаблоковий статус. Але поки не отримала підтвердження таких гарантій від потужних західних країн, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ 5 квітня 2022 року.

"Є багато друзів, які бажають приєднатися. Але це другий етап. Перший етап-коло цих гарантерів, наскільки вони потужні і що вони готові гарантувати нам. Тому що всі ці різні країни готові гарантувати Різне. Поки ми не отримали конкретний список тих гарантій, список тих країн, які готові 100% включитися за нас", - заявив він.

Зеленський також розповів, що саме вимагає Україна у західних країн.

"Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, за домовленістю включитися і воювати за Україну. Нам це не потрібно. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які протягом 24 годин готові надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика. І щоб ці санкції були заздалегідь глибоко розроблені, щоб вони були виписані. І в першу секунду, коли ми почули загрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з'єднався і протягом доби, двох – трьох днів ввели все відразу. Заблокувавши. Просто під колбу загнали таку державу", - підсумував президент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося-якщо Україна погодиться на нейтральний статус, то фактично це означатиме, що Країна програла війну Росії. Таку думку в інтерв'ю Головреду озвучив полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов.

"Це зрада і капітуляція. Якщо ми погодимося на нейтралітет, вважайте, ми програли війну. Коли ми виграємо війну, ми можемо подумати про прийняття закону, як у Швейцарії. Хоча залишатися нейтральними в центрі Європи-це самогубство. Маючи дві тисячі кілометрів кордону з РФ-тим більше", - сказав Жданов.