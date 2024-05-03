Росіяни прорвались до села поблизу Авдіївки та розширюють свій плацдарм - Bild

Відомо, що російські війська увійшли до села Архангельське і просунулися на село Сокіл.

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Росія має успіхи на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Аналітики повідомляють про зміни на фронті в Україні. Російські війська увійшли до села Архангельське поблизу Авдіївки.

Видання BILD повідомляє, що минулого тижня окупаційна армія Росії здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. Відтоді вони постійно розширюють утворений плацдарм.

За інформацією експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, російські війська увійшли до села Архангельське і просунулися на село Сокіл.

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"Російські війська захопили південну частину Архангельського і пройшли пів шляху між Соловйовим і Соколом. Вони зазнають великих втрат, що вказує на прибуття свіжих боєприпасів для українських захисників", - пише Рьопке.

Ситуація на фронті погіршується / фото: Bild

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що на початку квітня росіянам вдалось прорватись ще на 3 кілометри від Авдіївки. Найбільш значуще проходження військових РФ зафіксовано у Первомайську, між Тоненьким, Уманським та в Семенівці, повідомив аналітик Юліан Репке.

ЗСУ пішли у наступ та відбили позиції під Авдіївкою. В Інституті з вивчення війни повідомили, що окупанти спершу просунулись до лісосмуги та лісового масиву біля Новокалинового, а також до невеликої будівлі на південно-східній околиці. Ворог також просунувся на південний захід від Донецька.

ЗСУ втрачають плацдарм під Авдіївкою, окупанти захопили східну частину Бердичів. Російські окупанти контролюють на Авдіївському напрямку щонайменше 80 відсотків села Первомайське.

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