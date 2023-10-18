У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

Окупаційні війська країни-агресора Росіїйської Федерації вдарили по місту Харкову - згідно з попередньою інформацією, приліт в Індустріальному районі.

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Війська Росії вдарили по Харкову, у місті часткові проблеми зі світлом / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Окупанти Росії завдали удару по Харкову. У місті прогримів вибух, після якого з'явилися певні проблеми із електропостачанням. Приліт, ймовірно, в Індустріальному районі міста.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі харківський градоначальник Ігор Терехов, окупанти вдарили по Харкову. Є деякі проблеми зі світлом, фахівці працюють і відновлюють електропостачання.

"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після прильоту почали роботу зі стабілізації напруги", - сказав мер. відео дня

Терехов додав, що, за попередньою інформацією, приліт в Індустріальному районі міста.

Про удари російських військ по Харкову попередив і начальник ОВА Олег Синєгубов.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебуваєте в укриттях!" – повідомив він.

"Є пошкодження електромережі"

Також Синєгубов розповів, що в Індустріальному районі, по якому вдарили загарбники, є пошкодження електромережі, можуть бути перебої зі світлом. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

"Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом. Фахівці екстрених служб працюють на місці і фіксують наслідки чергового російського терору", - сказав начальник ОВА.

Постраждала жінка

Постраждала 67-річна жінка, їй надають допомогу, уточнив голова обласної військової адміністрації.

"За уточненою інформацією фахівців Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, госпіталізована до медичного закладу", - додав Олег Синєгубов.

Ситуація в Харкові

Окупанти завдали ракетні удари по Харківській області 2 жовтня. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ворог вдарив ракетами С-300 та застосував щонайменше 5 ракет.

6 жовтня війська РФ вдарили по житловому будинку в Харкові. В результаті ворожої атаки загинули 2 людини, в тому числі 10-річний хлопчик. Постраждали 30 осіб.

12 жовтня через дії окупантів Росії був приліт до приватного будинку в Харкові. Постраждав чоловік. На місці інциденту була пожежа, яку ліквідували рятувальники.

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