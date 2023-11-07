РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

Російська окупаційна армія може розпочати обстріли критичної енергоінфраструктури України.

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Коли РФ готується бити по інфраструктурі України / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот: map.ukrainealarm.com

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів.

Гуменюк в ефірі 24 каналу наголосила, що це можливий сценарій російських окупантів, але не обов’язковий.

Удари по інфраструктурі України

Нагадаємо, що Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку. Російська Федерація не володіє тою кількістю, якою б вона хотіла володіти для того, щоб заподіяти нам величезну шкоду, заявив він.

РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

Військовий експерт розкрив, яку ще інфраструктуру може атакувати РФ. Олег Жданов розповів, що цього року мішенню окупантів замість енергетики може стати транспортна інфраструктура України.

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