РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів.
Гуменюк в ефірі 24 каналу наголосила, що це можливий сценарій російських окупантів, але не обов’язковий.
"Наносити ракетні удари росіяни починали в так званий опалювальний період. Цього року осінь явно тепліша за попередню і якщо говорити про листопад, коли висока плюсова температура, це характеризує період, як не дуже ще опалювальний. З похолоданням це може статися", - пояснила вона.відео дня
Удари по інфраструктурі України
Нагадаємо, що Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку. Російська Федерація не володіє тою кількістю, якою б вона хотіла володіти для того, щоб заподіяти нам величезну шкоду, заявив він.
РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.
Військовий експерт розкрив, яку ще інфраструктуру може атакувати РФ. Олег Жданов розповів, що цього року мішенню окупантів замість енергетики може стати транспортна інфраструктура України.
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