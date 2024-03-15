Цинічно звинуватили ЗСУ: росіяни жорстоко обстріляли 'виборчу дільницю' в Каховці

Партизани "Атеш" попередили, що після такого "обстрілу" зазвичай російські загарбники проводять обшуки у місцевих.

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У Каховці окупанти обстріляли будівлю / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/hueviyherson

Партизанський військовий рух українців та кримських татар "Атеш" повідомив, що у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники обстріляли "виборчу дільницю". Пропагандисти звинуватили Сили оборони України у цьому ударі.

Партизани у Telegram повідомили, що такий обстріл стався, вочевидь, з метою провокації, про ймовірність чого кілька годин тому було попередження. Зокрема було зафіксовано скупчення російських військ у двох містах Херсонської області.

"Ми попереджали. У Каховці російські війська обстріляли виборчу дільницю", - йдеться в публікації "Атеш". відео дня

У Силах спротиву уточнили, що такі дані вони отримали від свого агента із Росгвардії

Крім того, партизани попередили, що після такого "обстрілу" зазвичай російські загарбники проводять обшуки у місцевих, відповідно закликали людей бути обережними.

Разом з тим на російських пропагандистських медіа вже з'явилися заяви від представників інтервентів щодо обстрілу у Каховці, та твердження, що нібито це Збройні сили України завдали удару по "виборчій дільниці", на якій "переобирають" російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, на кремлівських ресурсах вийшла публікація про те, що були удари по "виборчих дільницях" у місті Каховка та селі Брилівка, про що, як писало російське видання "РИА-Новости", розказав "виборчком" регіону, звинувативши у цьому українських військових. Також вказувалося, що у Брилівці "є постраждалі".

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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