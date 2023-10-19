'Росіяни потрапляють у пастки ЗСУ': полковник розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Російські окупанти натрапляють на наші укріплені райони, мінні поля і не знають, як поводитися, зазначив Світан.

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Світан розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднання Сил ЗСУ

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що окупанти намагаються воювати, як під час Другої світової війни, закидуючи територію великою кількістю бійців.

Світан наголосив, що непідготовлені війська навіть без бойового злагодження кидають на виконання завдань. Вони натрапляють на наші укріплені райони, мінні поля і не знають, як поводитися. Росіяни також потрапляють у "вогневі мішки", які Україна вже навчилася створювати за багато років війни, передає 24 канал.

"У такі пастки дуже часто потрапляють росіяни саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Це якраз свідчить про профнепридатність частин, які намагаються наступати. Єдиний нюанс, що їх багато", - підкреслив експерт.

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Він також додав, що є позитивна динаміка на цьому напрямку. Там ЗСУ відновлює втрачені позиції в результаті наступальних дій, в основному це робиться на контратаках.

"Ми інколи більше наступаємо, ніж обороняємось. Це відбувається маленькими кроками, але після кожної нашої контратаки росіяни втрачають позиції. У такий спосіб ми спершу відновлюємо свої позиції, а потім відкидаємо росіян в гірші для них умови", - пояснив військовий експерт.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках. На початку доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку в центрі Запоріжжя - є загиблі, поранені та зниклі безвісти.

ЗСУ знищили величезний польовий склад окупантів. Українські військові знищують росіян на південному напрямку. Бійці Нацгвардії розбомбили великий польовий склад російських окупантів.

Українські партизани дізнались, де Росія ховає свої винищувачі від ЗСУ. Російські окупанти перекинули свої винищувачі на аеродром "Сокол" під Нижнім Новгородом, аби зберегти їх від атак ЗСУ.

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