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Росія знову випустила по Україні ракети: в одній з областей прогриміли вибухи

Яна Ставська
7 лютого 2024, 18:58
А сьогодні вранці РФ атакувала Київщину.
Росія знову випустила по Україні ракети: в одній з областей прогриміли вибухи
Місцева влада не уточнювала про роботу ППО / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

У середу, 7 лютого, Росія вчергове атакувала Україну ракетами. Вибухи прогриміли у Полтавській області.

Напередодні атаки Повітряні сили ЗСУ попереджали громадян про проліт російських ракет через Сумську область. На той момент загроза застосування противником балістичного озброєння була оголошена у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Де прогриміли вибухи

Згодом зʼявилась інформація, що російська ракета змінила маршрут на Полтавщину.

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Вибухи у Миргородському районі Полтавщини підтвердили в ОВА. Очільник адміністрації Філіп Пронін запевнив, що ні руйнувань, ні постраждалих немає.

"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань", - зазначив Пронін.

Обстріли Росією України

У середу вранці, 7 лютого, російські терористи завдали масованих ракетних ударів по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та низці інших областей.

Це вже третя масована повітряна атака росіян у 2024 році. Протягом цієї тільки над Києвом й областю сили ППО знищили приблизно 20 ворожих цілей.

Внаслідок удару Росії було знеструмлено Дніпровський район столиці. Є загиблі та десятки постраждалих.

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війна в Україні Полтавщина Полтавська область війна Росії та України ракетний удар
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