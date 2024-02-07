Росія знову випустила по Україні ракети: в одній з областей прогриміли вибухи

У середу, 7 лютого, Росія вчергове атакувала Україну ракетами. Вибухи прогриміли у Полтавській області.
Напередодні атаки Повітряні сили ЗСУ попереджали громадян про проліт російських ракет через Сумську область. На той момент загроза застосування противником балістичного озброєння була оголошена у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Де прогриміли вибухи
Згодом зʼявилась інформація, що російська ракета змінила маршрут на Полтавщину.
Вибухи у Миргородському районі Полтавщини підтвердили в ОВА. Очільник адміністрації Філіп Пронін запевнив, що ні руйнувань, ні постраждалих немає.
"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань", - зазначив Пронін.
Обстріли Росією України
У середу вранці, 7 лютого, російські терористи завдали масованих ракетних ударів по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та низці інших областей.
Це вже третя масована повітряна атака росіян у 2024 році. Протягом цієї тільки над Києвом й областю сили ППО знищили приблизно 20 ворожих цілей.
Внаслідок удару Росії було знеструмлено Дніпровський район столиці. Є загиблі та десятки постраждалих.
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