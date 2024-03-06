У 3 областях є руйнування через Шахеди: пошкоджені об’єкт інфраструктури і житлові будинки

Через нічну атаку дронами-камікадзе є руйнування у кількох областях – уламки ворожих дронів пошкодили інфраструктурні об’єкти, житлові будинки і газогін.

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Наслідки удару дронами по Сумах 6 березня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Сумській області

Внаслідок атаки дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на середу, 6 березня, у кількох областях були пошкоджені інфраструктурні об’єкти і житлові будинки. Зокрема, під час ворожої атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури у Хмельницькій області.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Зазначається, що внаслідок цього кілька населених пунктів були знеструмлені.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає", – розповіли у Хмельницькій ОВА. відео дня

Наслідки атаки дронів на Одещину

Не обійшлося без руйнувань і на Одещині. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили над Одеською областю 18 ворожих дронів-камікадзе "Шахед". На щастя, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. Але під час падіння уламків були пошкоджені рекреаційний об'єкт, газогін і житлові будинки.

"Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населеним пунктам, промисловим об'єктам прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян", – зазначив голова ОВА.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Три прильоти в Сумах

У Сумах під час нічної атаки дронами були три прильоти в різних частинах міста, повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні вночі Суми атакували БпЛА типу Шахед. На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються. Будьте уважні та обережні і під час сигналу Повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття", – зазначили в ОВА.

У Сумах постраждали 7 людей, серед них 10-річна дитина

У Сумській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки ворожих дронів постраждали семеро людей, серед поранених – 10-річний хлопчик.

"Унаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 приватних автомобілів. За медичною допомогою звернулися 7 осіб, серед поранених 10-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні.

Атака ворожих дронів по Україні у ніч на 6 березня

Нагадаємо, у ніч на 6 березня прогриміли масштабні вибухи – Росія атакувала Україну "Шахедами". Вибухи лунали в різних містах України. Повітряну тривогу оголошували в 15 регіонах України.

Після цього у Повітряних силах повідомили, скільки повітряних цілей вдалось збити. За даними Повітряних сил, росіяни в ніч на 6 березня випустили по України 42 дрони типу "Шахед" та 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойових дій було збито 38 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

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