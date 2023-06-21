Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

Глава держави не був здивований та "зважено до цього поставився".

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Кривонос розповів про дзвінок Зеленського / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Youtube

Після затримання на хабарі скандального голови Верховного суду України Всеволода Князєва до директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса зателефонував президент Володимир Зеленський.

Кривонос уточнив, що їх розмова із президентом відбулася після затримання голови Верховного суду та початку обшуків у будівлі ВСУ. Директор НАБУ поділився, що Зеленський сам йому подзвонив і поцікавився, що відбувається у Верховному суді. Про це розповів Кривонос в інтерв’ю Укрінформу.

"Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на одержанні хабаря. Це був весь контекст розмови", - поділився деталями Кривонос.

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Про реакцію Зеленського на подію Кривонос розповів, що глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився" і здивування не висловив.

"Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних. Це була витримана розмова", - сказав він.

Крім того, Кривонос розкрив деякі деталі справи Князєва. За його словами, слідчі дії у голови ВСУ відбулися без санкції суду, оскільки обшуки були невідкладні. За його словами, активна фаза документування цього злочину розпочалася наприкінці березня. Тоді ми здобули певні докази ознак злочинної діяльності і вимагання хабара.

"Частина людей, які документували цю справу, місяць толком не спали. Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і стрес. Дуже мало людей знали про цю справу", - розкрив він деталі розслідування.

Також директор НАБУ висловив упевненість, що його відомство доведе справу Князєва до кінця.

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що "погорілий" на величезному хабарі суддя Князєв затриманий 16 травня. САП разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України".

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозру. Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВС Князєву і достроково позбавив його статусу голови суду.

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва. Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

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