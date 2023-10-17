'Різкий стрибок споживання': в 'Укренерго' розповіли про ситуацію зі світлом

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що на вівторок, 17 жовтня, споживання світла в Україні зросло на 5,4%, порівняно з 13 жовтня. І для цього є кілька причин.
"В понеділок, 16 жовтня, максимум споживання зафіксований вдень, об 11:40. Він був на 5,4% вище, ніж у п’ятницю, 13 жовтня", - йдеться в повідомленні від "Укренерго".
Як пояснюють енергетики, 16 жовтня середньодобова температура була на майже на 6 °C нижче, ніж у попередній робочий день, п’ятницю, 13 жовтня (8°C проти 13,9°C).
"Причина стрибка споживання - співпадіння двох факторів: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня", - додали у компанії, зазначивши, що сьогодні імпорт електроенергії здійснюється лише протягом однієї години ввечері з Молдови обсягом 10 МВт/год.
Блекаут в Україні: що відомо
Нагадаємо, що стало відомо на скільки можуть відключати світло. Кудрицький розповів, що тривалість графіків відключень світла у разі атак РФ на енергетичні об’єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання.
Чи будуть в Україні відключати світло взимку. Україна перебуває на великих піках споживання, при цьому є дефіцитною державою, сказав гендиректор компанії YASNO. Відключення світла може відбуватися з двох причин.
У містах України можуть масово відключати газ. У "Нафтогазі" повідомили, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.
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