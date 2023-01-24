Потужний удар HIMARS на Херсонщині: офіцери РФ знищені в результаті прильоту – журналіст

В Олешках Херсонської області завдано результативного ракетного удару по місцю розташування російських окупантів.
В результаті ліквідовано близько 20 офіцерів РФ. Про це в Telegram повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Він уточнив, що в Олешках накрили кафе Едем, де обідали російські офіцери. За його даними, удар був нанесений за допомогою установок HIMARS.
"Російський офіцерський корпус скоротився на два десятки власників погон. Ще стільки ж, а може, і більше, відправлені в лікарні", — пише журналіст.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.
Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.
Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.
"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.
Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.
Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.
Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.
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