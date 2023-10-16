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Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину

Ангеліна Підвисоцька
16 жовтня 2023, 23:06 оновлено 16 жовтня, 23:21
Російські окупанти випустили дев'ять керованих авіаційних бомб.
Російський літак Су - 30 СМ, вибух
Росіяни вдарили літаками Су по Херсонській області. / Міноборони РФ, pixabay.com

Російські окупанти цинічно і безжально атакували Херсонщину відразу п'ятьма винищувачами Су. Ворог випустив дев'ять керованих авіабомб. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Це сталося ввечері 16 жовтня. Вибухи пролунали в 4 населених пунктах Бериславського району.

"За попередньою інформацією, випустили дев'ять керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району", — заявив Прокудін.

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Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

Ситуація на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти вдарили по церкві в Херсоні, віруючі прикривали один одного тілами. РФ вдарила в той момент, коли в церкві проходила служба. В результаті атаки, дві віруючі отримали поранення.

Пізніше окупанти завдали нових ударів по місту. Вся річ у тому, що Росія намагається знеструмити Херсон. В результаті "прильоту" були пошкоджені лінії електропередач.

Нещодавно стало відомо про те, що у Херсоні затримали зрадницю України. Місцева жителька з червня 2023 року за власною ініціативою почала працювати на ворога. Вона окупантам коригувала російські повітряні атаки на Херсон, фотографувала місця прильотів та наслідки.

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війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область
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