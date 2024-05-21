РФ вибрала три цілі: Світан розкрив плани окупантів на Харківщині

Після невдач у росіян немає позитивних відомостей зі східного фронту, нагадав Роман Світан.

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Роман Світан розкрив плани противника / Колаж Главред, Фото скріншот, 18 окрема бригада армійської авіації

Наступом у Харківській області російські окупанти реалізують щонайменше три завдання: перше - військове, інші два - політичні, заявив полковник запасу, військовий експерт Роман Свитан.

"Військове завдання полягає у спробі розтягнути лінію фронту. Противник на Харківському напрямку намагається витягнути на себе наші резерви, щоб ми зняли сили з Покровського напрямку. Саме Покровський напрямок зараз є основним напрямком російського удару", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що росіяни здійснюють до 30 атак до Покровська: з боку Авдіївки, з-під Донецька, і з боку Старомайорського, з півдня, на Времевський виступ.

"Там знаходяться їхні основні резерви - мотострілецькі підрозділи, які вже готові увірватися в прориви і вийти на цьому напрямку на оперативний простір. Тому військове завдання наступальних дій у районі Харкова полягає у відволіканні українських резервів", - зазначив він.

Водночас серед політичних завдань співрозмовник назвав бажання Кремля показати так звані перемоги.

"Останні кілька тижнів у росіян немає позитивних відомостей зі східного фронту. У районі Часового Яру та Очеретиного вони вперлися в наші редути і не можуть просунутися. Тому їм знадобилося якесь нове скрєпноє побєдобєсіє, яке і реалізували в районі Харкова", - нагадав він.

Світан уточнив, що друге завдання зі сфери політики - створення позитивної інформаційної подушки на тлі візиту Путіна до Сі Цзіньпіна.

"Потрібен був хоча б якийсь позитивний момент. Загалом, усі ці задумки росіян були нами прогнозовані. Вони лежать у канві завдань, які прагне втілити їхнє військово-політичне керівництво", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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