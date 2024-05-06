РФ обрала нові цілі: у ЗСУ назвали, куди ворог масовано вдарить ракетами

Окупанти планують проведення наступних атак, наголосив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш попередив про загрозу нового удару РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, ДСНС

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про те, що російські війська, найімовірніше, готуються до нового масованого обстрілу України.

Ворог може бити по об'єктах енергетики, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найімовірніше, що ворог планує і готується до проведення наступних атак. Ми не можемо знати напевно їхній стратегічний задум. Однак найімовірніше, що зараз противник зараз аналізує результати, які він завдав в останні місяці по нашій енергетиці", - зазначив представник ЗС.

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При цьому він пояснив, що для нових масованих ударів окупанти мають накопичити необхідну кількість ракет.

"Він (ворог - ред.) не може використовувати все під нуль. Зокрема, має залишатися якийсь стратегічний запас. Тому ми бачимо зараз таке дещо затишшя. Перед тим ми бачили певним чином невикористання безпілотників типу "Шахед", - сказав він.

Євлаш також додав, що в Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, почавши менше використовувати своїх ракет різних типів: "Однак ще серйозною проблемою залишається використання КАБів".

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Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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