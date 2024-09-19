РФ готує масштабний удар по Україні: ЗСУ відтягують час до прибуття ППО

Під удар ворога знову можуть потрапити медичні заклади України.

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Звинувачення України у провокаціях свідчить, що ворог задумав страшне / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, frickr

Країна-агресор Росія, ймовірно, планує новий масований удар по Україні, зокрема об'єктах цивільної інфраструктури. Про це РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи успішну атаку на склад з ракетами РФ у Торопці.

Він переконаний, що ураження важливої цілі на території ворога безумовно послабить Росію на окремих напрямках та дещо зменшить можливості окупантів для ракетних обстрілів.

Однак нещодавня заява Служби зовнішньої розвідки Росії про нібито підготовку України до ударів по власних лікарнях, вказує на можливість чергового теракту якраз з боку самої РФ.

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"Я маю на увазі обстріли та їх злочинні дії як ми бачили проти "Охматдиту". Я припускаю, що ворог може вдарити по наших медичних установах, інших об'єктах цивільної інфраструктури, щоб пробувати зламати наш опір, посіяти деморалізацію", - пояснив Мусієнко.

Він додав, що українські військові намагаються усіма способами завадити Росії обстрілювати Україну і тягнуть час для отримання нових поставок протиповітряної оборони, зокрема шляхом атак на ворожі аеродроми та склади боєприпасів.

Хто такий Олександр Мусієнко? Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Звідки та якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні - останні новини

Нагадаємо, що окупанти ледь не щодня обстрілюють мирне населення України. 18 вересня унаслідок ворожої атаки Кіровоградської області одна людина загинула, ще одну поранено. Ворог поцілив по житлових будинках.

Крім цього країна-агресорка масовано атакувала Україну вночі дронами. Російські окупанти запустили по українських областях 52 ударних безпілотників, а також три ракети, на жаль, не усі цілі вдалося збити українським силам ППО.

Напередодні, під час ударів країни-агресора РФ під обстріли потрапляла і цивільна енергетична інфраструктура в п'яти областях України. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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