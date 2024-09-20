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РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях пожежі: що відомо

Альона Вороніна
20 вересня 2024, 10:18
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Під час масованої атаки окупантів по нашій державі падіння уламків ворожих дронів спричинило руйнування і пожежі.
Удар РФ по Украине дронами
РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях пожежі/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Львівській області

Країна-агресорка Росія у ніч на п’ятницю, 20 вересня, масовано вдарила по Україні дронами і ракетами. Загалом загарбники запустили по нашій державі 70 дронів, українська протиповітряна оборона збила 61 з них.

Також окупанти били ракетами – вони запустили по українських областях чотири ракети. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 20 вересня 2024 року російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф)", – йдеться у повідомленні.

відео дня

До відбиття удару залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний дрон та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

"Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях", – зазначили в Повітряних силах.

Удар РФ по Украине 20 сентября
Удар РФ по Україні 20 вересня/ Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях пожежі: що відомо
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

У двох областях спалахнули пожежі

Після відбиття удару окупантів внаслідок падіння уламків дронів у Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі.

На Львівщині в одному з сіл зайнялося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили, постраждалих немає, повідомили у ДСНС України в Львівській області.

На Черкащині вночі знищили 13 дронів-камікадзе. У двох локаціях через падіння уламків дронів виникли пожежі, горіла лісова підстилка.

  • Наслідки падіння уламків дронів у Львівській області
    Наслідки падіння уламків дронів у Львівській області ДСНС України у Львівській області
  • Наслідки падіння уламків дронів у Львівській області
    Наслідки падіння уламків дронів у Львівській області ДСНС України у Львівській області
  • Наслідки падіння уламків дронів у Львівській області
    Наслідки падіння уламків дронів у Львівській області ДСНС України у Львівській області

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи. Атака дронів почалася пізно ввечері 19 вересня.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що РФ готує масштабний удар по Україні. За його словами, під удар ворога знову можуть потрапити медичні заклади України.

Крім цього, українська OSINT-спільнота Tracking також зазначала, що Росія готує масований обстріл найближчими днями і накопичує ракети Х-101. Окупанти накопичують ракети протягом останніх 15 днів, наголосили експерти.

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