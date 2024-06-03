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Росія вночі масовано обстріляла базу відпочинку на Харківщині: є жертва і постраждалі

Руслана Заклінська
3 червня 2024, 08:11
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Окупанти вдарили щонайменше п'ятьма ракетами по Слобожанській громаді Харківщини, розповів Олег Синєгубов.
Росія вночі масовано обстріляла базу відпочинку на Харківщині: є жертва і постраждалі
Росіяни завдали ракетного удару по Харківській області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

У ніч на 3 червня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківській області. Внаслідок обстрілу РФ пошкоджень зазнали будинки бази відпочинку, є загиблий та поранені. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, після півночі окупанти вдарили по Слобожанській громаді. Для масованої атаки росіяни використали щонайменше пʼять ракет.

"У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", - розповів Синєгубов.

відео дня

Також пораненння отримали двоє цивільних - чоловік та жінка.

"Пошкодженні будинки бази відпочинку", - додав глава ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Атака РФ по Україні 1 червня - деталі

Нагадаємо, у ніч на суботу, 1 червня, Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти цілились по енергетичних об'єктах у п'яти областях України.

Під час цієї масованої атаки серйозних пошкоджень зазнали дві теплоелектростанції групи ДТЕК. Пресслужба ДТЕК повідомила про сильні пошкодження обладнання на станціях. Також росіяни атакували дві українські гідроелектростанції.

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 червня російські окупанти випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотників. Повітряні Сили ЗС України збили 81 повітряну ціль.

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